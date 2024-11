5 ( 3000002 )

Por Robson Silva Moreira 13:03:46

Limites, cadastros e mais: Entenda como as transações via Pix serão afetadas a partir de agora.

As regras do Pix mudaram! Neste guia completo, você encontrará todas as informações necessárias para entender as novas limitações, como cadastrar dispositivos e outras funcionalidades importantes para utilizar o Pix com segurança.

Banco Central implementou novas regras para o Pix com o objetivo de fortalecer a segurança das transações. Entenda como as mudanças impactam os limites, cadastros e outras funcionalidades do sistema de pagamentos instantâneos.