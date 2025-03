Prefeitura divulga o regulamento da Corrida e Caminhada do Batom

A Secretaria de Esporte e Lazer de Guarulhos divulgou nesta sexta-feira (28) o regulamento da 23° edição da Corrida e Caminhada do Batom. O evento acontece no dia 30 de março no Bosque Maia. O regulamento pode ser acessado no site corridadobatom.esp.br, no qual são encontrados os detalhes para a participação, que é exclusivamente para o público feminino.

As inscrições acontecem nos dias 6 e 7 de março pelo mesmo site. Neste ano o regulamento prevê a participação a partir dos 18 anos completos até dezembro de 2025. O evento segue gratuito, sendo necessário entregar 1 kg de alimento não perecível na retirada do kit, como nas edições anteriores.

O processo de inscrição será transmitido ao vivo no Instagram da organizadora (@namasteesportes).

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, destacou a representatividade da Corrida e Caminhada do Batom. “Esse evento é um dos mais marcantes do nosso calendário esportivo. Além do incentivo ao esporte, temos como intuito homenagear e destacar a imagem da mulher na sociedade”.

Vale lembrar que o evento marca o encerramento das comemorações do mês da mulher e tem como intuito promover o incentivo à pratica esportiva para o público feminino.