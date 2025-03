GCM apreende três adolescentes por tentativa de roubo no Bosque Maia

Agentes da Inspetoria Parques da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam três adolescentes na tarde da última segunda-feira (3) no Bosque Maia, no Centro. Eles portavam duas imitações de arma de fogo e tentaram roubar os celulares de duas pessoas no interior do parque.

As vítimas correram e solicitaram o apoio da equipe da GCM em serviço no local, que em diligências obtiveram êxito em localizá-los. Também foi detido um homem apontado pelos adolescentes como o vendedor dos simulacros. Todas as partes foram encaminhadas ao 1° Distrito Policial, incluindo as vítimas que reconheceram os infratores.

A autoridade de plantão, após acionar os responsáveis pelos adolescentes e tomar depoimentos, lavrou boletim de ocorrência por ato infracional análogo a tentativa de roubo.

Os adolescentes foram encaminhados ao Juizado da Infância e da Juventude com competência para julgar o caso. O homem, que já tinha passagem pelo sistema carcerário, ficou detido e responderá pelos crimes de corrupção de menores e de venda de simulacro de arma de fogo.