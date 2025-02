5 ( 9786500000000 )

Por Robson Silva Moreira 17:18:22

Moraes Multa X em R$ 8 Milhões por Não Fornecer Dados de Allan dos Santos – 20/02/2025

Ministro do STF aplica sanção à plataforma X por descumprimento de decisão judicial relacionada ao caso do influenciador Allan dos Santos.

Ministro Alexandre de Moraes multa plataforma X em R$ 8 milhões por não fornecer dados de Allan dos Santos. Entenda o caso e as implicações da decisão judicial.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, multou a plataforma X em R$ 8 milhões por descumprir uma decisão judicial que determinava o fornecimento de dados relacionados ao influenciador Allan dos Santos. A decisão, divulgada nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, reforça a atuação do STF no combate à desinformação e ao descumprimento de ordens judiciais por parte de empresas de tecnologia.

Allan dos Santos, investigado por suposta disseminação de notícias falsas e ataques à democracia, teve suas contas bloqueadas em diversas plataformas após decisões do STF. No entanto, a plataforma X não cumpriu integralmente a determinação de fornecer informações que auxiliassem nas investigações, o que levou à aplicação da multa milionária.

Em sua decisão, Moraes destacou que o descumprimento de ordens judiciais por parte de empresas de tecnologia não será tolerado. “A legislação brasileira e as decisões deste Tribunal devem ser respeitadas por todos, inclusive por plataformas internacionais que operam no país”, afirmou o ministro.

A multa de R$ 8 milhões serve como um alerta para outras empresas do setor, reforçando a importância da colaboração com as autoridades brasileiras em investigações de interesse público. Caso a plataforma X persista no descumprimento, novas sanções poderão ser aplicadas.

O caso de Allan dos Santos continua sob análise do STF, e a decisão de Moraes reforça o papel do Judiciário no combate à desinformação e na garantia da transparência nas redes sociais.

