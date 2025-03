GCM desenvolve ações pela segurança e tranquilidade das pessoas no Carnaval

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos desenvolveu ações de fiscalização e segurança viária por toda a cidade entre a noite de sexta-feira (28) e a madrugada desta quarta-feira (5). O objetivo foi garantir que o feriado de Carnaval não causasse transtornos aos moradores dos bairros com a realização de eventos não autorizados pelo poder público.

Os trabalhos foram centralizados em pontos viciados, onde adegas e tabacarias costumam concentrar grande número de pessoas, automóveis e motocicletas. Veículos foram removidos por irregularidades que colocam em risco a segurança da via e dos usuários, como escapamento com barulho excessivo e perturbação do sossego.

Locais como a Estrada do Sacramento e avenida Marginal Sul, região do Conjunto Residencial Marcos Freire, a rua Pernambuco, no Jardim Ponte Alta, a Estrada do Elenco, no Jardim São Domingos têm históricos de grande aglomeração de veículos e pessoas, além de muito barulho. Nesses endereços, a presença da GCM inibiu a frequência maciça de público.

Outro lugar monitorado é a avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro Cocaia, em função das queixas da população sobre motocicletas cortando o giro, provocando estouros e muito barulho. Dez motos foram apreendidas pelos agentes.