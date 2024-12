0 ( 0 )

Pagamento de Boletos via Pix é Aprovado pelo Banco Central

Nova resolução moderniza o sistema de boletos, permitindo o pagamento instantâneo através do Pix.

O Banco Central aprovou o pagamento de boletos bancários utilizando o Pix, agilizando e modernizando as transações. Entenda as mudanças e quando começam a valer.

O Banco Central (BC) aprovou uma resolução que moderniza o sistema de boletos bancários no Brasil, permitindo o pagamento por meio do Pix. A medida visa facilitar e agilizar as transações, oferecendo mais uma opção prática para os usuários.

Como funciona?

Com a nova resolução, os boletos poderão conter um QR Code que, ao ser lido pelo aplicativo do banco ou carteira digital do usuário, direcionará para o pagamento via Pix. A transação será processada instantaneamente, com a compensação ocorrendo em segundos, diferente do boleto tradicional que pode levar até 3 dias úteis.

Quando entra em vigor?

Embora a resolução tenha sido aprovada, ela só entrará em vigor em 3 de fevereiro de 2025. No entanto, os boletos já podem conter o QR Code para pagamento via Pix de forma experimental. O Banco Central informou que o recurso será oferecido em caráter experimental até que a regulamentação sobre o assunto seja aprofundada em 2025.

Vantagens do pagamento de boletos por Pix:

Rapidez: A principal vantagem é a velocidade da transação, com compensação instantânea.

A principal vantagem é a velocidade da transação, com compensação instantânea. Praticidade: O pagamento pode ser feito a qualquer hora e em qualquer dia, incluindo fins de semana e feriados.

O pagamento pode ser feito a qualquer hora e em qualquer dia, incluindo fins de semana e feriados. Conveniência: Elimina a necessidade de digitar o código de barras ou aguardar a compensação do boleto.

Elimina a necessidade de digitar o código de barras ou aguardar a compensação do boleto. Segurança: O Pix é um sistema seguro e regulamentado pelo Banco Central.

Impacto da medida:

A expectativa é que a inclusão do Pix nos boletos impulsione ainda mais o uso desse sistema de pagamento, que já é bastante popular no Brasil. A medida também deve reduzir o uso de dinheiro em espécie e tornar os pagamentos mais eficientes.

Em resumo: A aprovação do pagamento de boletos via Pix representa mais um avanço na modernização do sistema financeiro brasileiro, oferecendo mais praticidade, agilidade e segurança para os usuários.

