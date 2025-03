0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 07:54:21

Corinthians Joga Mal, Sofre 3 Gols do Barcelona e se Complica na Libertadores

Em atuação abaixo do esperado, Timão perde para o Barcelona-EQU por 3 a 0 e enfrenta dificuldades para avançar na fase de grupos da Libertadores.

Corinthians sofre derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU na Libertadores 2025. Com atuação fraca, Timão se complica na competição.

O Corinthians teve uma noite para esquecer nesta quarta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores, o Timão foi superado pelo Barcelona de Guayaquil (EQU) por 3 a 0, em uma atuação abaixo do esperado que complica sua classificação na competição.

O jogo, disputado no estádio Monumental Banco Pichincha, no Equador, começou de forma equilibrada, mas o Corinthians não conseguiu manter o ritmo e acabou sucumbindo diante da pressão do time da casa. O Barcelona abriu o placar ainda no primeiro tempo e ampliou a vantagem no segundo, com dois gols rápidos que deixaram o Timão sem reação.

Análise da Partida

O Corinthians mostrou falhas defensivas e pouca criatividade no meio-campo, o que facilitou a atuação do Barcelona. O time equatoriano aproveitou os espaços deixados pelo Timão e aplicou um futebol objetivo, com jogadas rápidas e finalizações precisas.

Já o ataque corintiano, que vinha mostrando sinais de melhora em jogos anteriores, não conseguiu criar oportunidades claras de gol. A falta de conexão entre os setores e os erros individuais foram determinantes para o resultado negativo.

Repercussão e Próximos Jogos

A derrota deixa o Corinthians em uma situação delicada na fase de grupos da Libertadores. Com apenas 3 pontos conquistados até o momento, o Timão precisa reagir nas próximas rodadas para garantir a classificação às oitavas de final.

A torcida corintiana, que acompanhou o jogo à distância, demonstrou insatisfação com a atuação da equipe. Nas redes sociais, muitos fãs cobraram mudanças táticas e mais entrega dos jogadores.

O próximo desafio do Corinthians na Libertadores será contra um dos favoritos do grupo, e a equipe terá que mostrar uma postura completamente diferente para manter viva a esperança de avançar na competição.

Para mais informações sobre o Corinthians na Libertadores 2025 e análises dos jogos, acompanhe nossas notícias.