Vôlei masculino de Guarulhos vence nos Jogos da Juventude

Na última quinta-feira (27), a equipe masculina de vôlei Vedacit/Guarulhos venceu Francisco Morato por 2 sets a 1 pelo 40º Jogos Abertos da Juventude. A disputa aconteceu no Ginásio Paulo Olavo dos Santos, em Cajamar.

A equipe guarulhense tem seu último confronto da fase sub-regional em casa, no dia 9 de abril, às 17h, contra a equipe de Cajamar, no Estádio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande. Antes disso, às 16h, no mesmo local, a equipe feminina de vôlei Aprov/Guarulhos também enfrenta Cajamar.

Já o futsal feminino estreou ontem com derrota por 4 a 1 contra a equipe de Caieiras, jogando na casa das adversárias, no Ginásio Jorge Wrede. O jogo de volta acontece no dia 10 de abril, às 16h, no Ginásio Fioravante Iervolino.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, falou sobre a próxima rodada. “Teremos os últimos jogos dessa fase em casa e queremos contar com o apoio dos guarulhenses nessa torcida”.