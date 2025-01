0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 13:35:43

Guarulhos se prepara para as chuvas: Prefeitura intensifica ações preventivas

A cidade mobiliza equipes e recursos para minimizar os impactos das fortes chuvas e garantir a segurança da população.

Com a chegada do período chuvoso, a Prefeitura de Guarulhos está intensificando as ações preventivas para evitar transtornos e garantir a segurança da população. Saiba mais sobre as medidas adotadas pela cidade para enfrentar as fortes chuvas.

Guarulhos se mobiliza para enfrentar as fortes chuvas

Com a chegada do período de chuvas intensas, a Prefeitura de Guarulhos está intensificando as ações preventivas para minimizar os impactos e garantir a segurança da população. A cidade está preparada para enfrentar as possíveis ocorrências, como alagamentos e deslizamentos de terra.

Ações preventivas:

Limpeza de bueiros e redes de drenagem: Equipes da Prefeitura estão trabalhando incansavelmente na limpeza de bueiros e redes de drenagem para evitar o acúmulo de água e facilitar o escoamento.

Monitoramento constante: A Defesa Civil de Guarulhos está monitorando constantemente as condições climáticas e os pontos mais vulneráveis da cidade.

Plano de contingência: A Prefeitura possui um plano de contingência detalhado, que prevê ações a serem tomadas em caso de emergência, como a ativação de abrigos e a distribuição de kits de higiene.

Comunicação com a população: A Prefeitura está utilizando todos os canais de comunicação disponíveis para informar a população sobre as medidas preventivas e orientar sobre os cuidados a serem tomados.

O que a população pode fazer:

Evitar áreas de risco: A população deve evitar áreas de risco, como encostas e margens de rios.

Limpar terrenos baldios: A limpeza de terrenos baldios ajuda a evitar a proliferação de mosquitos e a obstrução de bueiros.

Denunciar irregularidades: A população pode denunciar qualquer irregularidade que possa contribuir para a ocorrência de alagamentos ou deslizamentos, como entupimento de bueiros e descarte irregular de lixo.

Onde encontrar mais informações:

Para obter mais informações sobre as ações preventivas da Prefeitura de Guarulhos, acesse o site oficial da Prefeitura ou entre em contato com a Defesa Civil.

