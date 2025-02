0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 12:20:10

Vereador Edmilson Souza consegue assinaturas para investigação sobre atrasos nas obras do Baquirivu em Guarulhos

Comissão Especial de Investigação (CEI) vai apurar motivos do atraso, destino dos recursos e impactos das enchentes na cidade.

Vereador Edmilson Souza (PSOL) reuniu 12 assinaturas em menos de 3 horas para pedir investigação sobre atrasos nas obras do Viva Baquirivu. Saiba mais sobre os impactos das enchentes e o destino dos $ 96 milhões do empréstimo.

Em uma articulação rápida e eficiente, o vereador Edmilson Souza (PSOL) conseguiu reunir as assinaturas necessárias para protocolar um pedido de abertura de uma Comissão Especial de Investigação (CEI). O objetivo é apurar os motivos do atraso na entrega das obras do Viva Baquirivu, o destino dos recursos financeiros e os impactos da paralisação nas enchentes que têm afetado Guarulhos.

As obras do Viva Baquirivu, iniciadas no primeiro semestre de 2022, tinham prazo de conclusão estipulado para outubro de 2024. No entanto, o projeto está atrasado, mesmo com um empréstimo de aproximadamente R$ 96 milhões obtidos junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina. A falta de conclusão das obras tem agravado os problemas de enchentes na região, afetando diretamente a população local.

Segundo apuração exclusiva da Gazeta News Guarulhos, Edmilson Souza iniciou a busca por apoio às 8h desta terça-feira e, em menos de três horas, já havia reunido as 12 assinaturas necessárias para dar entrada no pedido de investigação. O documento protocolado pelo parlamentar solicita a apuração de diversos pontos, incluindo:

A motivação do atraso na entrega das obras do Viva Baquirivu; A ausência de medidas mitigadoras para reduzir os prejuízos causados pelas enchentes; O destino dado aos recursos do empréstimo; A falta de um plano de combate às enchentes em 2024; As responsabilidades de agentes públicos pelo uso indevido de recursos financeiros.

Edmilson Souza destacou a importância da investigação para garantir transparência e responsabilização. “É fundamental que a população saiba o que aconteceu com os recursos públicos e por que as obras não foram concluídas a tempo”, afirmou o vereador.

A Gazeta News Guarulhos acompanha o caso e trará mais informações em breve.

