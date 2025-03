1 ( 9223372036854775807 )

Por Robson Silva Moreira, Gazeta News Guarulhos 10:44:02

Turma da Sexta-feira Bate Meta com 300 Atendimentos em Ação Social no Calçadão de Guarulhos

Alunos do curso técnico de enfermagem da Escola Técnica (Grau), supervisionados pela professora Neuma Melo, realizam ação histórica com testes de glicemia e aferição de pressão.

Na sexta-feira, 21 de março de 2025, a turma da sexta-feira da Escola Técnica (Grau) realizou 300 atendimentos em uma ação social no calçadão de Guarulhos.

Na sexta-feira, 21 de março de 2025, a turma da sexta-feira do curso técnico de enfermagem da Escola Técnica (Grau) fez história. Sob a supervisão da professora Neuma Melo, os alunos realizaram 300 atendimentos em uma ação social no calçadão do Centro de Guarulhos, batendo uma meta impressionante para um único dia. A ação, que faz parte do projeto “Saúde nas Ruas”, idealizado pelo renomado médico Dr. Mario César, abordou o tema “Hipertensão: sinais, sintomas e prevenção”, levando informações essenciais e serviços gratuitos à população.

A Ação que Marcou a Comunidade

A turma da sexta-feira, composta por alunos dedicados e comprometidos, mostrou que é possível fazer a diferença com organização e trabalho em equipe. Entre os participantes estavam Beatriz Vila Nova, Cristiane Ferreira dos Santos, Girlene Araújo dos Santos, Vanessa Aparecida de Almeida Carvalho, Juliana Nicacio da Silva, Tainá da Silva Moura, Gustavo de Souza Costa, Erick Vinícius Pereira Santos, Daniela Cristina da Silva Marinheiro, Wanderleia Maria da Silva e Cátia Regina Conceição.

Na tenda montada no calçadão, foram realizados testes de glicemia (para detecção de diabetes) e aferição de pressão, serviços que muitas vezes não são acessíveis a todos. A ação foi um sucesso absoluto, com filas de moradores aguardando para serem atendidos.

Impacto na Comunidade

Durante a ação, os alunos tiveram contato com pessoas que não possuem aparelhos para medir a pressão em casa e não têm acesso rápido a serviços de saúde. “Muitos não sabiam que estavam com a pressão alta ou com níveis de glicemia alterados. Nosso trabalho é levar conhecimento e cuidado a quem mais precisa”, explicou a aluna Cristiane Ferreira dos Santos.

A professora Neuma Melo destacou a importância da ação para a formação dos alunos. “Além de aprenderem na prática, eles estão contribuindo para a saúde da comunidade. É uma troca que enriquece a todos”, afirmou.

O Dr. Mario César e o Acompanhamento do Projeto

Embora não estivesse presente nesta ação específica, o Dr. Mario César, idealizador do projeto “Saúde nas Ruas”, tem acompanhado de perto o desenvolvimento das atividades, com lupa sobre cada detalhe. “Acredito no potencial desses futuros técnicos de enfermagem. Eles são a prova de que a educação e a saúde podem transformar realidades”, disse o médico, que mantém contato constante com a professora Neuma Melo e os alunos para garantir o sucesso do projeto.

A ação também contou com a distribuição de materiais informativos sobre hipertensão e hipotensão, além de orientações sobre alimentação saudável e cuidados preventivos.

Futuro do Projeto

Com o sucesso da ação, o grupo planeja novas atividades mensais, abordando temas como dengue, Covid-19, saúde da mulher e doenças sexualmente transmissíveis. O objetivo é continuar levando conhecimento e serviços gratuitos à população, enquanto os alunos se preparam para se formar como técnicos de enfermagem.

Como Apoiar

Interessados em apoiar as ações do grupo podem entrar em contato através das redes sociais do Gazeta News Guarulhos ou da Escola Técnica (Grau). Doações de materiais, medicamentos e voluntários são sempre bem-vindos.

