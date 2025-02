0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 09:02:26

“Primeira Sessão da Câmara de Guarulhos de 2024: 91 Itens em Pauta e Veto Total em Destaque”

“A primeira sessão da Câmara de Guarulhos de 2024 reúne 91 itens, incluindo veto total ao PL 1804/2021, homenagens e questionamentos à Prefeitura. Acompanhe os detalhes!”

O ano legislativo de Guarulhos teve início na segunda-feira, 3 de fevereiro, com a primeira sessão da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Martello (Republicanos). A pauta contou com 91 itens, incluindo cinco na Ordem do Dia e 86 no Grande Expediente.

Destaques da Pauta

Veto Total ao PL 1804/2021 : O primeiro item da pauta foi o veto total ao Projeto de Lei 1804/2021, que trata do Programa Educacional Conhecer Guarulhos, proposto pelo ex-vereador Mauricio Brinquinho (PT).

Homenagens : Três Decretos Legislativos foram propostos para conceder o Título de Cidadão Guarulhense a Antonio Assunção de Olim (delegado Olim), Silvio Sipliano da Silva e Antonio Carlos Castanheira.

Projetos de Lei: O PL 114/2024, de autoria do vereador André Alves (DC), propõe a renomeação da Rua Cinco para Rua Sebastiana do Carmo da Silva, no Jardim Nova Cidade.

Questionamentos à Prefeitura

A pauta do Grande Expediente incluiu 86 itens, entre Requerimentos, Projetos de Lei, Projetos de Resolução e Emendas à Lei Orgânica. Destaque para os pedidos de informações sobre:

Dívida pública consolidada do Município até 31 de dezembro de 2024.

Os 100 maiores devedores de IPTU.

Aterro clandestino na Estrada do Capão Bonito, Vila Any.

Contrato de fornecimento de materiais de higiene para o Hospital Municipal de Urgências.

Como Acompanhar

A sessão teve início às 14 horas e foi realizada no Plenário da Câmara, localizado na Avenida Guarulhos, 845, Vila Vicentina. A população pode acompanhar as discussões diretamente no local ou por meio dos canais oficiais da Câmara.

Esta primeira sessão do ano marca o início de um período de intensas discussões e decisões que impactarão diretamente a vida dos guarulhenses. Fique atento às próximas sessões e às deliberações dos vereadores.