“Prefeitura de Guarulhos e vereador Carlos Santiago buscam solução para deslizamento no Jardim Piratininga”

O vereador Carlos Santiago, atual Secretário de Governo da Prefeitura de Guarulhos, está empenhado em resolver o problema de deslizamento na Rua Vinte e Quatro, no Jardim Piratininga. O caso, que ganhou destaque após uma denúncia endossada por Santiago em 2022, quando era vice-presidente da Câmara de Itaquaquecetuba, agora é uma de suas prioridades na gestão municipal.

Contexto do caso

A denúncia inicial partiu da Câmara de Itaquaquecetuba e foi reforçada por um ofício enviado pelo vereador Edson de Souza Moura, com o apoio de Santiago. Na época, a cobrança era por medidas efetivas da Prefeitura de Guarulhos para conter a erosão e garantir a segurança dos moradores.

Hoje, como Secretário de Governo, Carlos Santiago está do outro lado da mesa, trabalhando para resolver o problema que ele mesmo ajudou a denunciar. A situação ganhou contornos jurídicos após o Ministério Público do Estado de São Paulo entrar com uma Ação Civil Pública contra a Prefeitura, acusando-a de inércia no caso.

Ações da Prefeitura

A gestão do ex-prefeito Guti foi criticada por não tomar medidas concretas, limitando-se a afirmar que o problema estava em fase de análise orçamentária. No início de 2024, a Secretaria de Obras, então chefiada por Francisco Carone, finalizou uma concorrência para contratar uma empresa de consultoria que elaboraria um projeto executivo de drenagem e contenção de talude, com custo estimado em R$ 100.000,00. No entanto, o contrato não foi assinado, apesar das informações repassadas à Secretaria de Justiça.

Pressão da Justiça

Diante da demora, a Justiça determinou a realização de uma audiência de conciliação ou justificação para o dia 13 de fevereiro de 2025, às 16h00, exigindo a presença de um gestor com poder de decisão. Caso a Prefeitura não apresente um plano concreto, a administração pode enfrentar sanções severas, incluindo multas diárias e responsabilização criminal de gestores.

Compromisso de Carlos Santiago

Carlos Santiago, conhecido por sua postura firme e comprometida com a população, está liderando os esforços para resolver o problema. Ele reforça que sua atuação como Secretário de Governo mantém o mesmo princípio de sempre: defender os interesses da comunidade e garantir a segurança dos moradores.

“Estamos trabalhando para encontrar uma solução definitiva para o deslizamento na Rua Vinte e Quatro. A segurança dos moradores é nossa prioridade, e não mediremos esforços para resolver essa questão”, afirmou Santiago.

Expectativas dos moradores

Enquanto isso, os moradores do Jardim Piratininga aguardam ansiosos por uma solução que traga segurança e tranquilidade à região. A expectativa é que, com a atuação de Carlos Santiago e a pressão da Justiça, a Prefeitura de Guarulhos finalmente tome as providências necessárias para resolver o problema.

