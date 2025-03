Prefeitura lança projeto de combate à violência contra a mulher na segunda-feira

Na próxima segunda-feira (24) a Prefeitura de Guarulhos lançará o projeto Mãos Protetoras de combate à violência praticada contra a mulher, com ações a serem realizadas das 9h às 12h no Terminal de Ônibus Pimentas. Trata-se de uma campanha permanente da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres que irá distribuir informativos com orientações sobre violência doméstica e os locais onde encontrar atendimento especializado.

“O projeto Mãos Protetoras tem como principal objetivo informar às mulheres sobre a rede de atendimento disponível em Guarulhos, garantindo que esses serviços estejam acessíveis a todas. Atuaremos em bairros estratégicos de forma contínua e focada no combate a esse problema, reforçando o acolhimento e a proteção”, disse a subsecretária Vanessa de Jesus.

A iniciativa da subsecretaria irá abranger os dez bairros com os maiores índices de violência contra a mulher na cidade, apontados pelo Mapa da Violência Contra as Mulheres. O documento é elaborado anualmente pela Prefeitura conforme dados obtidos em boletins de ocorrência registrados nas delegacias de polícia do município.