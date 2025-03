Prefeitura levará PCDs para sessão gratuita de cinema no CineSesc

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão de Guarulhos receberá até o próximo dia 26 inscrições de pessoas com deficiência (PCDs) acima de 14 anos para participar de uma sessão de cinema gratuita no CineSesc, em São Paulo. A exibição do filme brasileiro Oeste Outra Vez ocorrerá no dia 28 de março e é voltada a pessoas com todos os tipos de deficiência, uma vez que terá acessibilidade completa. Haverá ônibus para transporte até o local, que sairá da sede da pasta ao meio-dia. As vagas são limitadas.

Dirigida por Erico Rassi, a película retrata homens rudes do sertão de Goiás que não conseguem lidar com suas próprias fragilidades e são abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam uns contra os outros. O elenco conta com os atores Ângelo Antônio, Antonio Pitanga e Babu Santana. A duração é de 97 minutos e a faixa etária é 14 anos.

“Essa sessão gratuita é uma oportunidade maravilhosa para as pessoas com deficiência experimentarem a magia do cinema em um ambiente totalmente acessível. Esperamos que todos desfrutem de uma tarde enriquecedora e divertida”, disse a subsecretária Mayara Maia.

Integrante da Secretaria de Direitos Humanos, a subsecretaria fica na rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone