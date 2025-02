O complexo de lazer Magic City segue ampliando sua presença na região metropolitana de São Paulo e reforça o atendimento ao público de Guarulhos com um quiosque exclusivo no Shopping Bonsucesso. A unidade, que já está em funcionamento há dois meses, facilita o acesso dos visitantes ao parque, permitindo a compra de ingressos, reservas de hospedagem e a adesão ao Fun Card, o passaporte anual que garante entrada ilimitada. Magic City reforça presença em Guarulhos com quiosque no Shopping Bonsucesso O quiosque, localizado em um ponto estratégico dentro do shopping, tem sido uma opção prática para quem deseja planejar sua visita ao parque e contar com um atendimento personalizado. Com funcionamento diário, o espaço proporciona mais comodidade aos clientes de Guarulhos e região, que agora podem adquirir seus ingressos e serviços com ainda mais facilidade. A expansão do atendimento no Shopping Bonsucesso reforça o compromisso do Magic City em oferecer mais acessibilidade e conveniência ao público, consolidando-se como uma opção de lazer de destaque para moradores da cidade. Além do quiosque em Guarulhos, o parque também conta com uma unidade no Mauá Plaza Shopping, na cidade de Mauá (SP). Sobre o Magic City Localizado em Suzano (SP), o Magic City é um complexo de lazer com diversas atrações para toda a família. O parque conta com piscinas de ondas, rio lento, toboáguas, piscinas cobertas e aquecidas a até 40ºC, além de opções de hospedagem, lanchonetes e restaurantes, garantindo uma experiência completa aos visitantes.