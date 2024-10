Por Redação 16:41:07

Lucas Sanches abre 8,6 pontos de vantagem sobre Elói no 2° turno em Guarulhos-SP

Candidato a prefeito pelo PL tem 48,9% da preferência dos guarulhenses, contra 40,3% do ex-petista, segundo o Paraná Pesquisas desta sexta-feira (11/10); no primeiro turno, liberal conquistou 213.212 votos.

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (11/10) pelo Instituto Paraná Pesquisas traz o candidato a prefeito de Guarulhos-SP pelo PL, Lucas Sanches, fortalecido para vencer, também, em segundo turno – tal qual aconteceu no domingo (6/10). Representando a direita, o liberal aparece com 48,9% das intenções de voto no cenário estimulado – 8,6 pontos percentuais à frente do ex-petista Elói Pietá (Solidariedade), que tem 40,3%.

A análise estimulada do Paraná Pesquisas ratifica o cenário de polarização no município, com Sanches recebendo o apoio do eleitorado de direita e de vereadores eleitos por outras chapas majoritárias que não se credenciaram para o segundo turno. De acordo com o estudo, ainda há espaço para o liberal crescer na disputa, uma vez que 6,5% dos entrevistados sinalizaram votar em branco ou nulo. Não sabem ou não responderam somam 4,3%.

O cenário espontâneo do levantamento divulgado nesta sexta-feira também confirma a preferência dos guarulhenses por Sanches. O candidato a prefeito pelo PL tem 33,6% das intenções de voto, enquanto Pietá acumula 27,8%. Brancos e nulos são 7%. Não sabem ou não responderam, 30,9%.

Na análise de Sanches, o resultado do primeiro levantamento do Paraná após o primeiro turno mostra que os guarulhenses estão se decidindo por uma nova história para a cidade. A pesquisa, inclusive, acompanha o resultado que o liberal obteve no domingo: a primeira colocação, com 213.212 votos, o que corresponde a 33,25% dos sufrágios válidos na segunda maior cidade do estado de São Paulo:

“Fico honrado com os mais de 212 mil votos recebidos em primeiro turno. Continuamos pelas ruas de Guarulhos, compartilhando o nosso projeto de transformação para o município na Saúde, na Educação, na Mobilidade Urbana, na Infraestrutura e na Segurança Pública, só para citar algumas áreas. Guarulhos precisa de um projeto para o futuro e não caminhar para trás”, pontua o político.

Questionados sobre suas preferências no segundo turno, 61,8% do eleitorado guarulhense votaria com certeza ou poderia votar no candidato à Prefeitura pelo PL.

Rejeição

Por outro lado, a aversão a Pietá fica evidente na análise do Paraná Pesquisas. Um total de 40,5% dos entrevistados afirmou que não votaria no ex-petista de jeito nenhum. Na contramão, a rejeição de Sanches é de apenas 33%:

Metodologia

O levantamento do Paraná Pesquisas foi realizado de forma presencial, com 740 eleitores de Guarulhos, entre 7/10 e 10/10. O grau de confiança do estudo é de 95%, e a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-02647/2024.