“Guarulhos 2025: Cidade é afundada por catástrofe natural; entenda o que aconteceu”

Temporal com granizo e ventos fortes atinge Guarulhos nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, Guarulhos foi atingida por um forte temporal, com chuva intensa, granizo e ventos que chegaram a causar transtornos em diversas partes da cidade. O fenômeno meteorológico surpreendeu moradores e deixou rastros de prejuízos, como alagamentos, quedas de árvores e danos a veículos e estruturas.

Impactos do temporal

O temporal começou no início da tarde e rapidamente ganhou força, com rajadas de vento que atingiram velocidades consideráveis. O granizo, que durou cerca de 10 minutos em algumas regiões, chamou a atenção dos moradores, que registraram vídeos e fotos das pedras de gelo acumuladas nas ruas e quintais.

Em bairros como o Centro, Vila Galvão e Pimentas, foram registrados alagamentos e quedas de árvores, que bloquearam vias e causaram interrupções no trânsito. A Defesa Civil de Guarulhos foi acionada para atender ocorrências relacionadas ao temporal, como desabamentos e destelhamentos.

Alertas e orientações

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) havia emitido um alerta para a região, indicando a possibilidade de chuva intensa, granizo e ventos de até 80 km/h. A Defesa Civil municipal reforçou as orientações para que a população evite áreas de risco, como encostas e margens de rios, e redobre os cuidados ao dirigir em vias alagadas.

Moradores também foram orientados a proteger objetos que possam ser levados pelo vento, como móveis e vasos, e a evitar o uso de aparelhos eletrônicos durante tempestades.

Prejuízos e atendimentos

Apesar dos transtornos, não há registros de feridos graves até o momento. Equipes da prefeitura e da concessionária de energia estão trabalhando para normalizar a situação, desobstruindo vias e restabelecendo o fornecimento de energia em áreas afetadas.

Previsão do tempo

Segundo o INMET, a instabilidade no tempo deve continuar nos próximos dias, com possibilidade de novos temporais. A população deve ficar atenta aos alertas e seguir as orientações das autoridades para evitar acidentes.