“Governador Tarcísio, Prefeito Lucas Sanches e Secretário Carlos Santiago destacam integração partidária em Encontro do PL em Guarulhos”

Evento reuniu líderes como Tarcísio de Freitas, Lucas Sanches e Carlos Santiago para discutir governança eficiente e fortalecimento do Partido Liberal em SP.

O 1º Encontro Estadual do Partido Liberal (PL) foi realizado na manhã desta segunda-feira (17), no Espaço Inter, em Guarulhos, reunindo grandes lideranças políticas, como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, e o secretário de Governo de Guarulhos, Carlos Santiago, vereador de 3º mandato eleito pelo PL/SP. O evento teve como objetivo fortalecer a base partidária e promover a integração entre os membros do PL para uma governança mais eficiente.

Destaques do evento

O encontro contou com a presença de prefeitos, vices e vereadores eleitos em São Paulo, além de líderes regionais como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ressaltou a importância de enfrentar os desafios políticos em nível municipal e estadual, destacando a necessidade de união e planejamento estratégico.

Falas dos líderes

Governador Tarcísio de Freitas: “A integração entre os municípios e o estado é fundamental para o desenvolvimento de São Paulo. Precisamos trabalhar juntos para garantir uma gestão eficiente e resultados concretos para a população.”

Prefeito Lucas Sanches: “Guarulhos está comprometida em trabalhar em conjunto com o estado e o partido para melhorar a vida dos cidadãos. Este encontro é um passo importante para fortalecer nossa atuação.”

Secretário Carlos Santiago: “Como vereador de 3º mandato e agora secretário de Governo, reforço o compromisso de integrar esforços para uma gestão transparente e eficaz em Guarulhos.”

Integração e governança

O evento discutiu a importância da integração partidária para fortalecer a atuação do PL em São Paulo. Líderes regionais participaram dos debates, reforçando a necessidade de uma base sólida e alinhada para enfrentar os desafios políticos e administrativos.

Próximos passos

O 1º Encontro Estadual do PL marcou o início de uma série de ações voltadas para a consolidação do partido como uma força política relevante em São Paulo. A expectativa é que os debates e propostas discutidos no evento resultem em medidas concretas para melhorar a gestão pública e a qualidade de vida da população.

