Evento oferece oportunidade para jovens conhecerem carreiras do setor de aviação

Neste sábado (8) a população em geral e mais especificamente os jovens terão a oportunidade de conhecer carreiras do setor no evento Um Dia na Aviação 3.0, das 13h às 19h, na Escola de Aviação Civil Companhia das Asas (avenida João Cavalari, 133, prédio F da Unisa campus Dutra), na Ponte Grande. Trata-se de uma iniciativa da instituição de ensino em parceria com a Subsecretaria da Juventude de Guarulhos voltada a todas as idades, em especial àqueles que pretendem ingressar em uma profissão da área. As inscrições para participar devem ser feitas pelo link https://bit.ly/xp1diaviacao, sendo que menores de idade deverão estar acompanhados por um responsável.

No local haverá simulações realistas de profissões como comissário de voo, piloto, operador de rampa, auxiliar de limpeza de aeronaves, operador de drone, agente de aeroporto e técnico de manutenção de aeronaves. O público poderá conferir também uma exposição sobre a história da aviação, sua evolução e a importância para o país e o mundo.

Além disso, interessados poderão assistir ao filme O Sequestro do Voo 375, participar de uma gincana interativa com prêmios e maquetes de avião e acompanhar o lançamento do primeiro curso técnico aeroportuário do país.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos.