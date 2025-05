Esporte de Guarulhos faz bonito na ginástica rítmica, no handebol e no futsal feminino

O fim de semana foi marcado por diversos resultados importantes para o esporte de Guarulhos. O grande destaque ficou por conta da Copa São Paulo de Ginástica Rítmica, realizado no Clube Campineiro de Regatas e Natação, em Campinas. Na categoria pré-infantil, Maria Eduarda Lima garantiu medalha de bronze no individual geral, enquanto Heloisa Marcelino ficou em segundo também no individual geral.

No sábado (24), foi realizada rodada tripla da Liga Paulistana de Handebol no Ginásio Fioravante Iervolino. A categoria infantil masculina Aciseg/Guarulhos ficou no empate com a equipe P9/Planvoos, por 22 a 22. Na sequência, a equipe guarulhense enfrentou Barra Funda/Guarujá na categoria cadete masculino e venceu por 35 a 21. E finalizando a rodada, o juvenil feminino disputou com a equipe do Colégio Etapa, vencendo por 28 a 21.

Já no domingo (25), o handebol feminino Aciseg/Guarulhos atuou na cidade de Diadema pela Liga paulistana de handebol. Na categoria mirim feminina fez 32 a 14 contra a equipe de Hortolândia. Na sequência, diante da equipe da casa, Diadema, venceu pelo placar de 32 a 16. Depois foi a vez da equipe infantil guarulhense que fez 31 a 10 também contra a equipe de Diadema. O dia ainda contou com a equipe cadete, também contra a mesma equipe, com mais vitória guarulhense por 18 a 11.

Ainda no domingo, pelo Campeonato Brasileiro Interclubes, a equipe masculina de basquete sub-17 da Apagebask/Guarulhos venceu o Brasília Basquete por 64 a 44, no Ginásio do Praia Clube, em Uberlândia.

O domingo ainda contou com conquistas para o futsal feminino do Estrela de Guarulhos. Pela Copa LPF, a equipe sub-15 venceu Vinhedo por 6 a 4. Pelo sub-13, contra o mesmo adversário, as guarulhenses fizeram 4 a 2. Pelo sub-15, Guarulhos venceu Vinhedo por 6 a 4. Todas as equipes garantiram vaga nas quartas de final.