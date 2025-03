Dia Internacional da Mulher terá atividade de reflexão e valorização feminina em Guarulhos na Vila Barros

A Prefeitura de Guarulhos vai celebrar o Dia Internacional da Mulher (8 de março) em um evento dedicado à informação, à valorização do feminino e à busca por direitos e igualdade. No sábado em que se comemora a data a praça da Vila Barros será, entre 10h e 18h, o ponto de encontro para trazer à tona assuntos relativos à realidade da mulher na sociedade e na cidade de Guarulhos e também para atividades de entretenimento e lazer.

O evento contará com rodas de conversa entre a população e o pessoal técnico das áreas da Prefeitura relacionadas ao tema, palestras sobre a Lei Maria da Penha e o direito à segurança, prevenção à violência contra a mulher e ao feminicídio, autoestima e cuidados com a saúde, incluindo informações sobre a prevenção das ISTs (infecções sexualmente transmissíveis).

Além disso, haverá um momento de reflexões a respeito da conquista de um espaço social pelas mulheres e da importância de que a busca por direitos seja contínua, como recordou o secretário de Cultura, João Vaz. “Diante do tanto que já se avançou nos direitos das mulheres e no horizonte do quanto ainda se pode avançar, nossa cidade tem hoje uma forte vocação para seguir atendendo as guarulhenses não apenas em questões como saúde e segurança, mas também nas dimensões da identidade, da individualidade e das conquistas intelectuais, que são as dimensões emancipadas por uma formação cultural abrangente e inclusiva”.

A diretora de Atividades Culturais de Guarulhos, Solange Cristiane Gonçalves, tem sua história intimamente ligada às conquistas femininas. Mulher negra em posição de destaque e liderança profissional, ela representa uma condição que até há pouco era vedada às suas pares, e fala sobre o assunto. “Nós não apenas vivenciamos os avanços nos direitos das mulheres como somos agentes imprescindíveis deles. Cada uma de nós, em sua realidade, conquista por suas qualidades e força o espaço que há pouco nos era inacessível, e essa conquista não é somente para si, mas para todas; ela redime o sofrimento do passado de nossas mães e avós e pavimenta caminhos para as conquistas do futuro, de nossas filhas”.

A praça da Vila Barros fica na esquina entre a avenida Otávio Braga de Mesquita e a rua Carlos Korkischko.