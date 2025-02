Bolsonaro ordenou fraude em cartão de vacina, diz delação de Mauro Cid; STF derruba sigilo 1

5 ( 567890000 )

“Bolsonaro ordenou fraude em cartão de vacina, diz delação de Mauro Cid; STF derruba sigilo”

Ex-ajudante de ordens afirma que ex-presidente pediu inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. Certificados foram impressos e entregues a Bolsonaro.

Em uma delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, afirmou que recebeu ordens do ex-presidente para inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Os registros fraudados incluíam o nome de Bolsonaro e de sua filha, Laura Firmo Bolsonaro. Cid ainda confirmou que os certificados falsos foram impressos e entregues em mãos ao ex-presidente.

Derrubada do sigilo

Nesta quarta-feira (19), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo do acordo de delação premiada de Mauro Cid. Com a decisão, os 14 depoimentos do tenente-coronel se tornaram públicos, revelando detalhes sobre o suposto esquema de fraude no cartão vacinal.

Indiciamentos e investigações

Em março de 2023, a Polícia Federal (PF) indiciou Bolsonaro, Mauro Cid e outras 15 pessoas por participação em um esquema que fraudou registros de doses no cartão vacinal contra a Covid-19. O ex-presidente e o tenente-coronel foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos.

Em abril, a Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu o indiciamento e pediu mais investigações sobre o caso. A PF reenviou as novas apurações, e atualmente, aguarda-se um parecer da PGR. O caso não foi mencionado na apresentação do procurador Paulo Gonet na noite de ontem (18), quando denunciou Bolsonaro e mais 33 pessoas por crimes contra a democracia.

Próximos passos

Com a derrubada do sigilo, os depoimentos de Mauro Cid devem ampliar as investigações sobre o caso. A expectativa é que a PGR se manifeste em breve sobre o pedido de novas apurações, enquanto o STF continua a analisar as denúncias relacionadas ao suposto esquema golpista.