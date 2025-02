0 ( 0 )

“87% das administrações municipais em SP são ineficazes, aponta IEGM do TCESP”

Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) revelou que apenas 13% dos municípios paulistas têm administrações consideradas efetivas. O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) de 2024, divulgado nesta quarta-feira (12/02/2025), mostrou que 87% das prefeituras do estado apresentam baixo nível de adequação em suas gestões.

Dados alarmantes

O IEGM, criado em 2025, avalia sete índices temáticos: Planejamento (i-Plan), Fiscal (i-Fiscal), Saúde (i-Saúde), Meio Ambiente (i-Amb), Educação (i-Educ), Proteção dos Cidadãos (i-Cidade) e Tecnologia (i-Gov TI).

De acordo com o relatório, apenas 78 municípios (13% do total, excluindo a capital) receberam a nota B, considerada efetiva. Outros 223 obtiveram a nota C+ (em fase de adequação), e 343 foram classificados com a pior nota, C (baixo nível de adequação). Nenhuma administração alcançou as notas B+ ou A, que indicam gestões muito efetivas e altamente efetivas, respectivamente.

Desempenho por área

Planejamento (i-Plan): Apenas nove municípios foram considerados muito efetivos, enquanto 524 receberam a pior nota.

Fiscal (i-Fiscal): Menos da metade (43%) das prefeituras foram avaliadas como efetivas ou muito efetivas.

Saúde (i-Saúde): 56% dos municípios (363) obtiveram notas B+ ou B, mas 281 prefeituras receberam as piores classificações.

Meio Ambiente (i-Amb): Apenas uma administração alcançou a nota máxima, enquanto 63% (412 municípios) receberam a pior avaliação.

Educação (i-Educ): Apenas 18% das prefeituras foram consideradas muito efetivas na área educacional.

Impactos para a população

Os resultados do IEGM destacam a necessidade de melhorias urgentes em áreas críticas como Saúde e Meio Ambiente, que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos. A falta de efetividade no Planejamento e na gestão fiscal também preocupa, já que compromete a capacidade dos municípios de investir em infraestrutura e serviços essenciais.

Próximos passos

O TCESP reforçou a importância de os municípios adotarem medidas para melhorar a eficiência de suas administrações. O órgão também sugeriu a criação de planos de ação específicos para as áreas mais críticas, com foco em transparência, fiscalização e investimentos estratégicos.

Enquanto isso, a população aguarda ações concretas para reverter esse cenário e garantir uma gestão mais eficiente e transparente em todo o estado.