4ª Conferência da Igualdade Racial começa nesta sexta-feira no Adamastor

Como continuidade das ações voltadas ao fortalecimento das políticas públicas, a Prefeitura de Guarulhos realizará na sexta-feira (30) e no sábado (31) a 4ª Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial, no Salão de Artes do CME Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

A abertura oficial será na sexta-feira, às 18h30, com apresentação cultural da Orquestra do Conservatório Municipal, seguida da exposição de empreendedores locais. No sábado, os debates prosseguem das 8h às 18h em salas temáticas dedicadas a eixos estratégicos de discussão e formulação de políticas públicas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/CRPIR_GRU.