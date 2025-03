Zoológico Municipal promove atividades em comemoração ao Dia Mundial da Água

A equipe de educação ambiental do Zoológico Municipal de Guarulhos preparou uma programação especial para o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Nos próximos dias 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27, haverá quatro turmas diárias com uma hora de duração cada, entre 9h30 e 16h, com passeios guiados pelos lagos do parque, que abrigam diversas espécies de pássaros, peixes, tartarugas e até um jacaré.

A participação é livre e gratuita. Para se inscrever, basta comparecer 15 minutos antes do início da atividade no Museu de Ciências Naturais do parque. Recomenda-se usar tênis, roupas leves e protetor solar.

Palestra

Na sexta-feira (21), às 10h30, no auditório do parque, acontece a palestra “Água, disponibilidade e quantidade – Desafios para a manutenção da biodiversidade terrestre e aquática”, com o professor João Alexandre Saviolo Osti. A participação também é livre e gratuita.

Já entre os dias 4 e 28, a equipe de educação ambiental estará circulando pelo zoo para tirar dúvidas dos visitantes.

A programação pode sofrer alterações de acordo com as condições climáticas e o número de participantes.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (acesso até as 16h30). A entrada é gratuita.