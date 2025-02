5 ( 89000000 )

“Vereador Rafa Marques assume presidência da Comissão de Segurança Pública em Guarulhos: Conheça suas propostas”

Eleito com 3.929 votos, Rafa Marques traz experiência como GCM e mestre em Direito para fortalecer a segurança pública e melhorar condições de trabalho dos servidores.

Vereador Rafa Marques, mestre em Direito e GCM há 18 anos, assume presidência da Comissão de Segurança Pública em Guarulhos.

Vereador Rafa Marques assume presidência da Comissão de Segurança Pública em Guarulhos

O vereador Rafa Marques conquistou mais um marco em sua carreira política ao ser eleito presidente da Comissão de Segurança Pública na Câmara Municipal de Guarulhos. Em seu discurso, ele agradeceu a confiança dos colegas vereadores e destacou o apoio dos membros da comissão.

Rafael Marques Souza, de 41 anos, foi eleito para seu primeiro mandato com 3.929 votos. Sua trajetória política começou em 2020, quando se candidatou pela primeira vez. Apesar de não ter sido eleito na ocasião, assumiu como suplente, o que lhe permitiu ganhar experiência no Parlamento.

Com 18 anos de atuação como Guarda Civil Municipal (GCM), Rafa Marques é mestre em Direito e atua como professor em cursos preparatórios para a OAB e concursos públicos. Sua formação e experiência profissional são pilares que sustentam suas propostas voltadas para a segurança pública.

Nascido em São Paulo no dia 10 de março de 1983, Rafa Marques mudou-se para Guarulhos aos quatro anos de idade. Durante a infância, morou no bairro do Itapuã e, atualmente, reside no Centro da cidade.

Segurança Pública como prioridade

A segurança pública é uma das principais bandeiras do vereador. Ele afirma que lutará por um plano de carreira para os servidores públicos, uma demanda trazida por sua categoria profissional, que compõe grande parte de seu eleitorado.

Entre as propostas para seu mandato, estão a criação de espaços públicos para motoboys e a melhoria no atendimento a mulheres vítimas de violência. Rafa Marques defende o aumento do efetivo de guardas e a criação de delegacias especializadas que funcionem 24 horas.

Com sua experiência e compromisso, o vereador Rafa Marques promete fortalecer as políticas de segurança pública em Guarulhos, trazendo melhorias para a população e para os servidores da área.

