“Seminário de Combate ao Trabalho Infantil em Guarulhos reúne sociedade civil e poder público na OAB | Evento alerta para violações de direitos”

2025-06-26

A Prefeitura de Guarulhos abrirá neste sábado (28), das 8h às 16h, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Cavadas, Jovaia e Jurema para atendimento à população. Além disso, promoverá vacinação contra a gripe e a febre amarela em quatro supermercados da cidade ao longo do fim de semana.

No sábado e domingo (29), das 9h às 15h, a vacinação estará disponível, para pessoas acima dos seis meses de idade, no Assaí Atacadista da região central (Região I), na unidade do Taboão (Região II – Cantareira), no Comercial Esperança, no Jardim São João (Região III – São João/Bonsucesso), e no Supermercados Nagumo, no Parque Jurema (Região IV – Pimentas/Cumbica). A iniciativa, que integra o programa Saúde Toda Hora, amplia o acesso à imunização.

Já as UBS abertas no sábado oferecerão uma ampla gama de serviços essenciais à atenção primária à saúde, sendo que consultas médicas e o exame de Papanicolau são os únicos que devem ser agendados previamente, na unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek). Para os demais serviços como dispensação de medicamentos, aplicação de vacinas, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), testes rápidos e orientações sobre saúde e bem-estar são oferecidos sem necessidade de agendamento.

Vacinação na escola

Ainda no sábado, alunos do Colégio Integrado Guarulhos, localizado na Vila Rosália, também serão vacinados dentro das ações do Programa Saúde na Escola (PSE), que leva serviços de promoção à saúde diretamente ao ambiente escolar, com foco na prevenção de doenças e no incentivo à vacinação infantil e juvenil.

Serviço

UBS abertas neste sábado (28), das 8h às 16h

UBS Cavadas: rua Cavadas, 412 – Vila São João

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361, Jardim Rossi

UBS Jurema: rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações

Vacinação em supermercados (sábado (28) e domingo (29), das 9h às 15h)

Assaí Atacadista: avenida Antônio de Souza, 300, Centro

Assaí Atacadista: rua Jamil João Zarif, 689, Taboão

Comercial Esperança: estrada Guarulhos Nazaré, 4.201, Jardim São João

Supermercados Nagumo: avenida Jurema, 1.065, Parque Jurema

