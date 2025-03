Reunião define encontros de programa contra alcoolismo na juventude

A Escola de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Guarulhos sediou na manhã desta quinta-feira (6) uma reunião para planejar a edição de 2025 do P.A.R.T.Y. (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude), programa que tem por objetivo debater a prevenção do uso de álcool pela juventude, sobretudo relacionado ao risco de acidentes no trânsito. Os encontros ocorrerão no auditório do Hospital Geral de Guarulhos (HGG).

A reunião contou com a participação de representantes das Secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) e Saúde, das diretorias de ensino Norte e Sul da Secretaria Estadual de Educação e das escolas estaduais que encaminharão os alunos que participarão dos encontros do P.A.R.T.Y.

Coube à gestora da Escola de Mobilidade Urbana, Layla Fordelone, e à representante da Secretaria da Saúde, Simone dos Santos de Lima, a responsabilidade de apresentar os conceitos do programa, especialmente a importância de falar sobre o consumo de bebida alcoólica, sobretudo quando se está ao volante. Outro detalhe informado aos participantes da reunião foi a experiência que o programa proporciona aos alunos por meio de uma visita às vítimas de acidentes de trânsito que se encontram internadas no Hospital Geral.

Layla ressaltou que as lições aprendidas pelos estudantes continuam sendo replicadas por seus professores. “O nosso objetivo principal é conscientizar esses jovens que ainda não possuem carteira de habilitação que álcool e direção não é uma mistura legal e os professores dentro de suas salas de aula podem nos ajudar a formar melhores motoristas”, ressaltou.

Já os educadores de trânsito Roberto Pardinho e Maria Luiza Sales Garcia enfatizaram aos representantes das escolas estaduais a necessidade de se replicar os ensinamentos do programa em sala de aula.

Originário do Canadá, o P.A.R.T.Y. é considerado no mundo todo um modelo a ser seguido. O primeiro encontro está agendado para ocorrer na próxima terça-feira (11), com alunos do ensino médio da Escola Estadual de Período Integral Recreio São Jorge II.

Relação das escolas estaduais que receberão o programa em 2025

EE PEI Recreio São Jorge II

EE Homero Rubens de Sá

EE João Cavalheiro Salém

EE Professor Alberto Bacan

EE PEI Cumbica II

EE Izabel Ferreira dos Santos – Dona Belinha

EE Pimentas VII

EE Idalina Ladeira Ferreira

EE Zilda Graça Martins

EE Carmina Mendes Seródio

EE Bom Pastor II

EE Marcos Holanda Almeida