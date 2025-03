Quatro UBS abrem no sábado e iniciam a campanha de combate à tuberculose

Neste sábado (8) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Jardim Vila Galvão, Jardim Paulista, Jardim Presidente Dutra e Jardim Cumbica II participarão do sistema de rodízio do programa Saúde Toda Hora. Durante o funcionamento, das 8h às 16h, essas unidades oferecerão atendimento à população e promoverão ações educativas da campanha Março Verde, que chama a atenção para a tuberculose.

Além das consultas e do exame de Papanicolau, que podem ser agendados presencialmente ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek), as unidades oferecerão serviços como vacinação, testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis, hepatites B e C e atendimentos farmacêuticos, todos realizados de forma espontânea.

As UBS também oferecerão testes para tuberculose e realizarão busca ativa por pessoas com sintomas da doença, que são tosse persistente por três semanas ou mais, que pode ou não estar acompanhada de secreção (catarro), sudorese noturna e perda de peso. Caso haja esses sinais é preciso procurar a unidade mais próxima para diagnóstico e tratamento, que dura no mínimo seis meses e deve ser seguido até o fim para garantir a cura e evitar a transmissão.

Sobre a campanha Março Verde

Em 1982 a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu 24 de março como o Dia Mundial de Combate à Tuberculose com o objetivo de conscientizar a população sobre essa doença infecciosa e transmissível que atinge principalmente os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos.

Em Guarulhos, a Secretaria da Saúde destaca o tema com a campanha Março Verde, intensificando as ações educativas e de combate à doença nas UBS. A iniciativa busca ampliar a informação, facilitar o diagnóstico e garantir o encaminhamento dos pacientes para tratamento adequado.

Serviço

UBS Jardim Vila Galvão: rua Martim Afonso, 130, Jardim Vila Galvão

UBS Jardim Paulista: rua Itaguai, 97, Jardim Moreira

UBS Jardim Presidente Dutra: rua Nova Yorque, 375, Jardim Presidente Dutra

UBS Jardim Cumbica II: rua Sena Madureira, 1.177, Jardim Cumbica