Programa municipal A Casa É Minha contempla 163 famílias de nove bairros com títulos de propriedade

Por meio do programa A Casa É Minha, 163 famílias de nove bairros receberam da Prefeitura de Guarulhos os títulos de propriedade de suas casas no sábado (24), em uma cerimônia na Universidade São Judas Tadeu, na Vila dos Camargos. A entrega foi feita pelo prefeito Lucas Sanches, acompanhado do vice-prefeito, Thiago Surfista, e do secretário de Habitação, Anistaldo Luiz Lopes da Silva.

Os imóveis beneficiados pelo programa localizam-se no Conjunto Habitacional de Interesse Social Bondança, no Jardim Lenize, no Sítio São Francisco, na Vila Nova Santa Cecília II, no Jardim Nova Canaã, no Jardim Cristina, na Vila Industrial Cumbica, no Jardim das Nações e no CDHU Cecap Tocantins.

“Estamos inaugurando o programa A Casa É Minha com 163 títulos de propriedade. Não é simplesmente um documento. São pessoas que com certeza vão poder comemorar, olhar no olho da família, dos amigos, dos vizinhos, levantar esse papel e poder falar: ‘Essa casa é minha, daqui ninguém me tira!’. Agradeço ao Pastor Anistaldo, secretário da Habitação, e a todo o seu time, que desde o primeiro dia está se dedicando para que possamos entregar o mais rápido possível. Nossa missão é entregar milhares de títulos, justamente porque sabemos o que isso representa no olho de cada um”, afirmou o prefeito Lucas Sanches.

O programa A Casa É Minha é uma iniciativa da Secretaria de Habitação que promove a regularização fundiária, assegurando moradia digna aos contemplados e segurança jurídica sobre os seus imóveis. “É uma satisfação entregar estes títulos de propriedade, que são garantias jurídicas às famílias sobre a posse de suas casas. Alguns moradores aguardaram mais de 40 anos para ter este documento, como uma moradora do Jardim Cristina. Contem com a administração municipal e com o prefeito que tem o coração voltado às questões habitacionais”, declarou o secretário Anistaldo.

A regularização fundiária permite também que os ocupantes tenham acesso a serviços públicos como saneamento e energia, evita conflitos e desvios de propriedade, além de contribuir para o desenvolvimento social e econômico da região.