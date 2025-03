Professores da rede municipal participam de formação do programa Leia

Entre os dias 17 e 28 de março professores das turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais participam dos encontros formativos do programa Leia 2025. Ao todo 16 escolas-polo, distribuídas por diversas regiões de Guarulhos, contarão com tutores do programa que acompanham e planejam coletivamente o processo de alfabetização nas unidades.

Nesta terça-feira (18), na EPG Celso Furtado, em Bonsucesso, os professores analisaram a sondagem realizada em fevereiro, observando cada item do checklist para a aplicação da sondagem de hipótese de escrita. “É preciso acompanhar como o aluno estrutura sua escrita, que dúvidas apresenta, quais e quantas letras escolhe e como se comporta em situações de escrita. No campo semântico, por exemplo, é importante observar como a criança constrói o significado das palavras e organiza o pensamento, contextualizando cada passo de suas aprendizagens”, pontuou a tutora Giulia Ricci.

Para a professora Roberta Gerevini, fazer parte do Leia tem sido um grande apoio para sua formação ao longo de suas práticas em sala de aula. “O programa abre nossa mente e nos emancipa para enfrentar inúmeros desafios do dia a dia como professores, proporcionando uma aula extremamente significativa e assertiva para nossos alunos”, destacou a professora.

Durante o encontro também foi ressaltada a importância da rotina alfabetizadora, que assume um papel fundamental na reflexão sobre o sistema de escrita. O processo envolve a leitura do professor e do educando, a escrita do professor e do educando, além de momentos de brincadeira e desenho.

O Leia é uma política pública de formação permanente de professores com o objetivo de garantir a alfabetização de crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental e de alunos do Ciclo I da Educação de Jovens e Adultos (EJA), contribuindo para a erradicação do analfabetismo no município.