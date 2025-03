Prefeitura lança o programa Gramadão com a entrega do Campo do Jurema

A Prefeitura de Guarulhos irá revitalizar os “terrões” de futebol nos bairros com o programa Gramadão. Nesta terça-feira (10) o prefeito Lucas Sanches vistoriou o Campo do Jurema, o primeiro do projeto, que está em fase final de revitalização e implantação do gramado sintético. O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, também acompanhou os trabalhos.

A inauguração está marcada para o próximo sábado (15), a partir das 10h. Nesse dia, a Prefeitura promoverá diversas atrações na inauguração, como a disponibilização de brinquedos infláveis e jogos com influenciadores. O espaço esportivo está localizado na rua Jacutinga, 321.

A reforma do campo teve um investimento de R$ 2,7 milhões. Além da instalação da grama sintética, foram realizadas melhorias adicionais para garantir um ambiente propício à prática esportiva, como a manutenção do entorno do campo.

O prefeito falou sobre a conquista para a região. “Estamos felizes em entregar o primeiro campo com gramado sintético da região dos Pimentas. Isso mostra nosso compromisso em levar melhores condições para a prática esportiva para todas as regiões da cidade”, disse Lucas.