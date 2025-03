A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) de Guarulhos realizou nesta sexta-feira (14) o desassoreamento do Córrego da Mina, localizado na rua da Mina, Jardim Ponte Alta. A ação faz parte da Operação Tempestade, que vem sendo implementada pela administração municipal desde o início do ano.



O desassoreamento é realizado com o apoio de uma retroescavadeira, que faz a remoção dos resíduos e detritos, permitindo a recuperação da capacidade de vazão da água. Ainda no local, a regional Bonsucesso da SAR aproveitou para fazer a roçagem mecanizada do mato alto que cresceu às margens do córrego.



Já na região de Vila Nova Bonsucesso foi feita a capina do mato em toda extensão da calçada da avenida Tamotsu Iwasse. Os resíduos provenientes do serviço foram recolhidos.



A administração municipal vem movimentando as equipes das oito regionais da SAR com a realização de serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.

Prefeitura realiza o desassoreamento e roçagem de córrego no Jardim Ponte Alta