Na última sexta-feira (28) um grupo de 40 pessoas com diversos tipos de deficiência e seus acompanhantes participaram de uma sessão de cinema totalmente acessível e gratuita do filme brasileiro “Oeste outra vez”, no CineSesc, em São Paulo. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Sesc São Paulo, contou com transporte gratuito, a partir da sede da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, no Macedo.

“Foi um momento incrível de diversão e inclusão. Possibilitar o acesso a experiências culturais como esta sessão de cinema é fundamental para a inclusão e a valorização das pessoas com deficiência da nossa cidade. A subsecretaria está comprometida em assegurar que todos, independentemente de suas diferenças, possam desfrutar do prazer e da inspiração que o cinema proporciona,” disse a subsecretária Mayara Maia.

Acompanhada de pipoca e refrigerante, a turma assistiu a película que aborda a vida de homens rudes do sertão de Goiás que não conseguem lidar com suas próprias fragilidades. O drama é dirigido por Erico Rassi e tem como integrantes do elenco os atores Ângelo Antônio, Babu Santana e Antonio Pitanga.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.

Prefeitura leva pessoas com deficiência para sessão gratuita de cine

m