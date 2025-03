Prefeitura dá início ao programa Gramadão e inaugura Arena Jurema

No último sábado (15), a Prefeitura de Guarulhos entregou a revitalização do campo do Jurema, que passa a se chamar Arena Jurema, um espaço de lazer e esporte para os moradores da região. Primeira inauguração do programa Gramadão, o evento levou à comunidade uma série de atrações para toda a família e contou com as presenças de autoridades, incluindo o prefeito Lucas Sanches, o vice-prefeito Thiago Surfista e o secretário de Esporte e Lazer Marcos Lisboa.

O jogo inaugural foi entre os times “Amigos do Prefeito” e “Amigos do Secretário de Esportes”, com vitória para o time do prefeito por 4 a 3. O evento contou com mais três partidas e um show de pagode. Participaram da cerimônia artistas como o cantor Victor Massaki e os ex-jogadores Danilo (campeão mundial por São Paulo e Corinthians) e Vampeta (campeão mundial pelo Corinthians e pela Seleção Brasileira).

Durante a inauguração, o prefeito destacou a importância do espaço reformado, especialmente para a juventude da região. “Nada mais justo do que inaugurar o campo do Jurema junto com essa criançada e fazer o jogo de inauguração junto com os moradores do bairro”, afirmou.

Por fim, Lucas Sanches reforçou o impacto positivo da reforma para a saúde e o bem-estar das crianças da comunidade: “Perguntam: ‘Com tantas prioridades, você vai entregar um campo?’ Isso aqui não é só esporte, a gente vê no sorriso das crianças que isso aqui é alegria e saúde para toda a garotada”.

A Arena Jurema, agora com um espaço reformado e moderno, será um local importante para o esporte e lazer da cidade, beneficiando toda a população de Guarulhos.