Prefeitura divulga balanço semanal das ações contra o Aedes Aegypti realizadas pelo CCZ

A Prefeitura de Guarulhos, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria da Saúde, promoveu, entre os dias 22 e 28 de março, com exceção do domingo (23), uma série de ações estratégicas para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Durante a semana, foram realizados bloqueios, que envolvem a remoção de criadouros, nebulização veicular, além do monitoramento de pontos estratégicos e do atendimento a denúncias da população.

As atividades começaram no sábado (22), com bloqueios no Jardim Santa Emília e Jardim Santa Maria e nebulização em Nova Bonsucesso e Cidade Tupinambá. Um dos destaques foi a ação intermunicipal entre Guarulhos e Mairiporã, que reforçou as medidas preventivas na região do Núcleo Cantareira. Além disso, pontos estratégicos passaram por vistoria nos bairros Água Chata, Cidade Seródio, Nova Bonsucesso e Jardim Fortaleza. Já denúncias de focos foram verificadas no Macedo, Gopoúva, Vila Barros, Vila Galvão, Jardim Fortaleza, Jardim São João, Nova Bonsucesso, Cumbica e Pimentas.

Na segunda-feira (24), os bloqueios ocorreram no Jardim Célia, Jardim Leda e Inocoop, enquanto a nebulização foi retomada no Jardim Santa Emília e Jardim Santa Maria. Os pontos estratégicos visitados nessa data contemplaram os bairros Cecap e Nova Bonsucesso. Outras áreas monitoradas devido às denúncias de focos do mosquito incluíram os bairros Torres Tibagy, Jardim Paraventi e Macedo.

Na terça-feira (25) as equipes concentraram as ações de bloqueio no Parque Continental II, Gopoúva, Jardim Adriana e Parque Residencial Bambi. Além disso, a nebulização foi realizada no Inocoop e pontos estratégicos receberam vistoria na Vila Augusta e Jardim Presidente Dutra. As denúncias atendidas contemplaram os bairros Vila Rio, Cabuçu e Taboão.

Na quarta-feira (26), houve bloqueios no Jardim Munhoz, Jardim Cumbica, Jardim Paraíso, Jardim Cocaia e Bonsucesso, enquanto a nebulização foi aplicada no Parque Residencial Bambi. Outras localidades, como Vila Venditti, Água Chata, Aracília, Jardim Piratininga, Vila Izildinha, Jardim Fortaleza, Jardim Bananal e Jardim São João também passaram por fiscalização após denúncias de focos.

Já na quinta-feira (27) Vila Rica recebeu ação de bloqueio, enquanto o monitoramento de pontos estratégicos foi realizado na Flor da Montanha, Jardim Presidente Dutra, Parque São Luiz e Cumbica. Denúncias foram atendidas em Cumbica, Pimentas e Água Chata.

Encerrando as ações da semana, nesta sexta-feira (28), os bloqueios abrangeram Jardim Okuyama, Jardim Schintila e Recreio São Jorge. Pontos estratégicos passaram por monitoramento no Centro, Flor da Montanha, Jardim Fátima e Jardim Santa Terezinha, enquanto Morros, Jardim Bela Vista e Vila Rio tiveram denúncias de focos atendidas.

Prefeitura divulga balanço semanal das ações contra o Aedes Aegypti realizadas pelo CCZ

Colaboração da população é essencial

Até o momento, Guarulhos contabiliza 1.558 casos confirmados de dengue em 2025. Diante desse cenário, a Prefeitura ressalta a importância da colaboração de toda a população no combate à doença. A adoção de medidas simples, como eliminar recipientes que possam acumular água e permitir o acesso dos agentes de combate às endemias às residências para inspeções e orientações, é fundamental para conter a proliferação do mosquito.