A Secretaria para Assuntos de Segurança Pública (Sasp) de Guarulhos promoveu na tarde de quarta-feira (26) uma reunião com o conselho gestor do Fundo Municipal de Segurança Pública (FMSP). O encontro ocorre regularmente para a prestação de contas e a discussão quanto à aplicação dos recursos. A lei 7.815/2019 criou o FMSP, de natureza orçamentária, financeira e contábil, vinculado à Sasp, cujo secretário Gilson Hélio Jesus dos Santos é a autoridade competente para autorizar despesas, efetuar pagamentos, movimentar contas e transferências financeiras.



O orçamento do FMSP é composto por recursos provenientes de dotação orçamentária específica do município, além de alienações de bens móveis e imóveis inservíveis utilizados pela Guarda Civil Municipal (GCM), transferências orçamentárias de outras entidades públicas, doações arrecadadas por meio de campanhas, taxas e contribuições relacionadas à segurança pública, dentre outras fontes e receitas elencadas na lei.



“O conselho gestor tem a finalidade de promover a fiscalização do fundo e, por isso, as reuniões são essenciais para definir a aplicação dos recursos e propiciar o desenvolvimento de uma política de segurança pública municipal eficiente”, esclareceu o secretário Hélio, que presidiu a reunião.



Participaram da reunião os seguintes membros: Edson Silveira, delegado de polícia do 2º DP; major da PM Willian Gelonezze Ramos, do CPA/M7 – 15º BPM; 3º sargento da PM Paulo Ronaldo Florentino (Corpo de Bombeiros); cabo da PM Andréia Tonim, do 5º Grupamento de Bombeiros; Lemuel Lauton, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Walter Costa Rodrigues, diretor da Associação dos Empresários de Cumbica (Asec); Darcy Maria Feitosa, presidente da Associação dos Guardas Civis Municipais de Guarulhos (AGCMG); Marcus Muriel Batista, diretor administrativo e financeiro da Sasp; Francisco Borotta, comandante-geral da GCM; Bruno Maurício Lima, responsável pelo orçamento da Sasp; Márcia Terribile, responsável pela área de projetos da Sasp; e José Carlos Balzan, da Secretaria da Fazenda.