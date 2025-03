Prefeitura e Sabesp ampliam tratamento de esgoto para mais de 850 mil pessoas com investimento superior a R$ 4,71 bi

A Prefeitura de Guarulhos e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) anunciaram, nesta quinta-feira (27), o Lançamento de Obras de Esgotamento Sanitário no município, como parte do Programa Integra Tietê. A cerimônia, realizada na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São João, contou com a presença de autoridades como o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, e do corpo técnico da companhia.

Para 2025, Guarulhos estima ampliar o índice de cobertura de coleta de esgoto para 94% e o índice de tratamento dos esgotos coletados para 45%. O investimento acumulado previsto até 2029 ultrapassa R$ 4,71 bilhões, beneficiando cerca de 850 mil moradores de 40 bairros. Entre as melhorias previstas, estão a instalação de tubulações, estações de bombeamento e ampliação da capacidade de tratamento das ETEs, resultando em mais saúde e qualidade de vida para a população, além da melhoria das condições dos rios locais e do Rio Tietê.

“Hoje é um marco histórico para a nossa cidade. Guarulhos dá um passo muito importante. Assumimos a gestão com a cidade em torno de 38% do esgoto tratado. Até 2029, entregaremos 99%. Isso só é possível pela parceria da Prefeitura de Guarulhos com a Sabesp, onde serão investidos R$ 4,7 bilhões. É muita obra, estamos falando de 300 quilômetros de tubulações. São obras necessárias, porque investimento no tratamento de esgoto também é em saúde pública, implica em pessoas que muitas vezes vão deixar de ir até uma UBS, uma UPA ou até um hospital porque o esgoto está sendo bem tratado. É um grande programa que vai trazer benefícios diretamente para 850 mil pessoas em 40 bairros e, indiretamente, é claro, toda a população de Guarulhos”, declarou o prefeito.

As obras fazem parte de um planejamento estratégico da Sabesp para melhorar a infraestrutura sanitária de Guarulhos, reforçando a importância para o saneamento, o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

“Temos em andamento 14 contratos de obras lineares, aquelas que assentam as tubulações de esgoto nas ruas. Nos próximos 30 meses, temos essa quantidade de obras contratadas e mais cinco estações de tratamento de esgoto, sendo duas novas, Cabuçu e Fortaleza, e três que estão sendo ampliadas. Na ETE São João, estamos expandindo o tratamento de 190 para 290 litros por segundo, para atender mais de 134 mil pessoas da região”, detalhou o diretor de engenharia e inovação da Sabesp, Roberval Tavares.

Destaques das obras:

Ampliação da capacidade da ETE São João, passando de 181 l/s para 290 l/s, impactando diretamente 134.598 moradores;

Aumento da capacidade total instalada das estações de tratamento de esgoto em Guarulhos, que passará de 509 l/s para 1.563 l/s;

Construção de coletores tronco, redes coletoras, interligações e estações elevatórias;

Investimento total de R$ 800 milhões apenas em 2025, com a instalação de 100 km de novas redes de água e esgoto e mais de 20 mil novas ligações;

Redução dos riscos de doenças de veiculação hídrica, promovendo melhorias na saúde pública;

Ampliação das Estações de Tratamento de Esgoto Várzea do Palácio, Bonsucesso e São João, integrando a Etapa IV do Programa Integra Tietê;

Expansão do sistema de abastecimento de água e automação das ETES, garantindo maior eficiência operacional.