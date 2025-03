Prefeitura recebe inscrições de jovens para cursos de atendimento ao público, teatro, violão e canto

A Prefeitura de Guarulhos abriu inscrições para quatro cursos gratuitos voltados a jovens: atendimento ao público (15 vagas), teatro (10), violão iniciante (20) e canto iniciante (20). A iniciativa é da Subsecretaria da Juventude, que irá sediar todas as aulas na rua Guarulhos, 22, Gopoúva.

Voltado a pessoas entre 16 e 29 anos de idade, o curso de atendimento ao público será realizado nos dias 24 e 25 de abril, das 9h às 13h, com o professor Joede de Jesus, que abordará os seguintes tópicos: noções gerais de atendimento, os sete pecados do atendimento, motivação no atendimento, comunicação, trabalho em equipe e quais são os clientes internos e externos. Será ofertado certificado aos que comparecerem aos dois dias de aula. As inscrições devem ser feitas pelo link bit.ly/atendimentojuventude.

Com início previsto para 24 de abril, o curso de teatro será ministrado pela professora Bianca Nascimento e ocorrerá às quintas-feiras, das 10h às 12h. Ele é dirigido a jovens entre 15 e 29 anos de idade. Interessados devem se inscrever pelo link bit.ly/juventudecursoteatro.

Já as aulas dos cursos de violão iniciante e de canto iniciante irão começar em 15 de abril e ocorrerão sempre às terças-feiras, das 11h às 12h e das 10h às 11h, respectivamente. Eles serão ministrados em parceria com a Escola de Música Groove e disponibilizados também para a faixa etária entre 15 e 29 anos. É necessário trazer o instrumento para acompanhar as aulas de violão. As inscrições devem ser feitas pelos links bit.ly/cursoviolaojuventude e bit.ly/cursocantojuventude.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604.