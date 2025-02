0 ( 0 )

Por Redação 15:35:02

Empresário e influenciador, de 29 anos, foi detido em mansão em Carapicuíba. Operação investiga fraudes em veículos de luxo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Polícia prende influenciador Filippe Ribeiro e mais 11 em operação contra fraudes e tráfico na Grande SP

Na manhã desta quinta-feira (13/02), a Polícia Civil prendeu o empresário e influenciador Filippe Ribeiro, de 29 anos, em uma mansão localizada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A operação, que investiga uma série de crimes, como fraudes na compra e venda de veículos de luxo, tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro, também resultou na prisão de outras 11 pessoas.

Detalhes da operação

A ação foi coordenada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba e contou com 12 mandados de prisão temporária e 40 mandados de busca e apreensão. Segundo o delegado Estevão Castro, Filippe Ribeiro teria fortes vínculos com o PCC (Primeiro Comando da Capital) no envolvimento com o tráfico de drogas.

As investigações apontam que o grupo liderado por Filippe aplicava golpes na compra e venda de veículos de luxo, além de atuar no tráfico de drogas e armas. A operação também busca desvendar esquemas de lavagem de dinheiro ligados às atividades criminosas.

Prisão em mansão

Filippe Ribeiro foi preso em uma mansão de alto padrão em Carapicuíba, local que servia como base para as operações do grupo. Durante as buscas, os policiais apreenderam documentos, celulares, computadores e outros itens que podem servir como prova nos inquéritos.

Próximos passos

Os presos serão encaminhados para a delegacia, onde serão interrogados e poderão fornecer mais informações sobre a rede criminosa. A Polícia Civil reforçou que a operação ainda está em andamento e que novos desdobramentos são esperados nos próximos dias.

A prisão de Filippe Ribeiro, conhecido como influenciador digital, chama a atenção para o uso de redes sociais e plataformas online na prática de crimes. As autoridades alertam para a importância de investigar e combater esse tipo de atividade, que tem ganhado força nos últimos anos.