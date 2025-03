Pdf do Instagram do Gazeta News Guarulhos – Ed. 20/03/2025:

1 ( 9223372036854775807 )

Por Robson Silva Moreira 10:38:00 br

Com investimentos em tecnologia, infraestrutura e meio ambiente, a cidade se destaca como um modelo de desenvolvimento urbano no estado de São Paulo.

Guarulhos avança como polo de inovação tecnológica e sustentabilidade em 2025. Confira os destaques, como o novo terminal do aeroporto, o Festival de Gastronomia e o projeto de reflorestamento.

Guarulhos está se consolidando como um dos principais polos de inovação tecnológica e sustentabilidade do estado de São Paulo em 2025. Com investimentos estratégicos em startups, parques tecnológicos e parcerias público-privadas, a cidade atrai talentos e empresas de todo o país, tornando-se um exemplo de desenvolvimento urbano e qualidade de vida.

Novo Terminal do Aeroporto de Guarulhos

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, um dos mais movimentados da América Latina, inaugurou seu novo terminal, ampliando a capacidade de passageiros e modernizando a infraestrutura para voos internacionais. A obra, que gerou mais de 2.000 empregos diretos e indiretos, reforça o papel do aeroporto como hub logístico e turístico, impulsionando a economia local.

Festival de Gastronomia de Guarulhos

A 5ª edição do Festival de Gastronomia de Guarulhos foi um sucesso de público, reunindo chefs renomados, food trucks e mais de 50 mil visitantes no Centro da cidade. O prato vencedor, o “Escondidinho de Jaca”, criado pelo chef local Marcos Silva, destacou a criatividade e a diversidade da culinária regional, consolidando o evento como um dos principais do calendário gastronômico do estado.

Projeto de Reflorestamento

A Prefeitura de Guarulhos, sob a gestão do prefeito Lucas Sanches, lançou um projeto ambicioso para plantar 10 mil árvores até o final de 2025. A iniciativa, que inclui a recuperação de áreas verdes e a criação de novos parques, visa combater as mudanças climáticas e melhorar a qualidade do ar na região. O projeto já começou a transformar a paisagem urbana, promovendo um ambiente mais saudável e sustentável.

Entrevista Exclusiva com o Prefeito Lucas Sanches

Em entrevista ao Gazeta News, o prefeito Lucas Sanches destacou os avanços da cidade nos últimos anos. “Guarulhos tem um potencial imenso para se tornar uma cidade modelo no Brasil, com foco em inovação, sustentabilidade e qualidade de vida”, afirmou. Ele também mencionou os desafios enfrentados pela gestão, como a necessidade de ampliar investimentos em educação e mobilidade urbana.

Cultura e Lazer

O Teatro Municipal de Guarulhos recebe a peça premiada “O Tempo e o Vento”, de 25 a 30 de março, com ingressos já à venda. Além disso, o recém-inaugurado Parque Linear do Cabuçu, com 5 km de extensão, se tornou um novo ponto de encontro para ciclistas e famílias, oferecendo opções de lazer e integração com a natureza.

Clima e Trânsito

A previsão do tempo para Guarulhos indica sol com algumas nuvens, com temperaturas variando entre 18°C e 28°C. No trânsito, a Avenida Tiradentes apresenta lentidão no sentido Centro-Bairro, e a Estrada do Caminho Velho é sugerida como alternativa para os motoristas.

Como Acessar a Edição Completa

Para conferir todos os detalhes desta edição, baixe o PDF completo do Gazeta News Guarulhos no link disponível no perfil oficial do Instagram: @gazetanewsguarulhos.

