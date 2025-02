“Operação policial busca capturar ‘Cigarreiro’, acusado de mandar matar empresário em Guarulhos; 20 mandados cumpridos”

0 ( 0 )

Desde a madrugada desta quinta (13), dezenas de policiais atuam em operação para prender Emílio Castilho, o "Cigarreiro", suspeito de ordenar o assassinato de Vinícius Gritzbach no aeroporto de Guarulhos.

Polícia realiza operação para capturar “Cigarreiro”, acusado de mandar matar empresário no aeroporto de Guarulhos. Mais de 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Desde a madrugada desta quinta-feira (13), dezenas de policiais estão empenhados em uma grande operação para capturar Emílio de Carlos Gongorra Castilho, conhecido como “Cigarreiro”. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato do empresário Vinícius Gritzbach, ocorrido em novembro do ano passado durante um desembarque no aeroporto de Guarulhos.

Detalhes da operação

A ação policial, que conta com a participação de diversas unidades, já cumpriu mais de 20 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a “Cigarreiro”. O objetivo é reunir provas adicionais sobre o crime e localizar o suspeito, que segue foragido.

Vinícius Gritzbach foi morto a tiros ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, em um crime que chocou a região. As investigações apontam que “Cigarreiro” teria ordenado o assassinato, mas os motivos ainda estão sendo apurados.

Ações em andamento

As equipes policiais estão vasculhando imóveis e áreas suspeitas em Guarulhos e cidades vizinhas. Além de prender “Cigarreiro”, a operação visa desarticular a rede criminosa ligada ao suspeito, que tem histórico de envolvimento com o crime organizado.

A Polícia Civil reforçou que a operação é uma resposta ao aumento da violência na região e demonstra o compromisso das autoridades em combater crimes de grande impacto.

Próximos passos

Enquanto “Cigarreiro” não for capturado, a operação permanece em andamento. A população é orientada a colaborar com as investigações, fornecendo informações que possam levar à prisão do suspeito.

A expectativa é que, com a captura de “Cigarreiro”, novas informações sobre o assassinato de Vinícius Gritzbach sejam reveladas, trazendo justiça ao caso.

