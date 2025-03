Operação Cata-Tralha atende Jardim Paraíso e mais três bairros no fim de semana

Os caminhões da Operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas do Jardim Paraíso, do Jardim Acácio e do Campo da Paz neste sábado, dia 15, e do bairro Cidade Jardim Cumbica no domingo (16).

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Programação

Sábado – 15 de março

Jardim Paraíso

Avenida Cesário Lange, avenida Décio Cossolin, avenida Dona Euzébia, avenida Paulistana, avenida Purús, avenida São Francisco Sales, avenida Silvestre Pires de Feitras (do número 700 ao 2.100), avenida Três Corações, rua Aiuruoca, rua Altamira, rua Antônio Olinto, rua Barra do Jacareí, rua Benito, rua Capivari, rua Charqueara, rua Cordislândia, rua Coronel Macedo, rua da Conquista, rua Fortaleza Nogueiras, rua Fortuna de Minas, rua Guarumomis, rua Hélio Teixeira, rua Jerônimo Monteiro, rua João Evangelista, rua Laranjal Paulista, rua Maria Rita Severino, rua Maromomis, rua Mimoso do Sul, rua Monte Sião, rua Munhoz Melo, rua Nossa Senhora do Socorro, rua Paranapanema, rua Pardinho, rua Pedrauva, rua Porangala, rua Pouso Alegre, rua Quatro de Fevereiro, rua Samurai, rua Santa Maria Suacui, rua Santana do Itararé, rua Santo Estevão, rua São Joaquim do Monte, rua Silvianópolis, rua Taquarituba, rua Telêmaco Borba, rua Vinte de Maio, viela Alagoas, viela Albertina, viela Arandu, viela Arantina, viela Avaré, viela Campanha, viela Carvalhos, viela Castelo, viela Chácara, viela Ingaí, viela Itatinga, viela Juquiá, viela Liberdade, viela Manduri, viela Pedra da Anta, viela São José Caiana, viela Serra dos Aimorés, viela Vitória.

Jardim Acácio

Avenida C, praça Antônio Jayme Zapata, rua Amélia Veigas Teixeira, rua Cassiano Gomes, rua Catarina Guilhem Serrano, rua Clésia Lelis da Silva, rua Geraldo José de Moura, rua Giusseppa Conti Panepinto, rua Hermenegildo Orsi, rua Luiz Mellone, rua Manoel Luiz Pereira, rua Maria Luíza Périco, rua Nestor João de Oliveira, rua Nova, rua Takayosi Tamura.

Campo da Paz

Rua Campos da Paz, rua Santo Estevão, viela Chácara Um, rua Guarumomis, rua Maromomis, rua Sapucaia, rua Belém, rua Irmã Dorati, rua dos Coqueiros, estrada Municipal.

Domingo – dia 16

Cidade Jardim Cumbica

Rua Abaiara, viela Acaré, rua Agudos, viela Alto Alegre, viela Alvorada, viela Antonio Bertolazzo, rua Antônio Gomes de Souza, rua Araripi, viela Areia, viela Astro, viela Barra Ribeiro, rua Birigui, viela Bom Retiro do Sul, rua Brigadeiro Mário Perdigão, rua Buritama, rua Campo Bom, viela Campo Novo, rua Campos Sales, avenida Capitão Aviador Walter Ribeiro, rua Cariri-Açu, viela Cinco, rua Clementina Maria dos Santos, viela Curral, rua Dagmar, viela Dani, rua Estância Velha, viela Faria, rua Frederico, rua Glicério, rua Holandesa, rua Ibiraci, rua Jati, rua José Venâncio da Silva, avenida João Veloso da Silva, rua Juazeiro do Norte, rua Landulfo de Almeida Filho, rua Luisiânia, viela Luzia, praça Lydia Kitz Moreira, rua Manoel dos Santos Filho, rua Maria das Graças Lourenço, rua Marianópolis, rua Mauriti, rua Mazagão, rua Milagres, rua Milton D. Vasconcelos, avenida Monteiro Lobato (do número 4.250 ao 6.464), estrada Guarulhos-Nazaré (do número 2 ao 1.066), rua Nilópolis, rua Nova Guataporanga, rua Novo México, viela Novo Petrópolis, viela Oito, viela Onze de Junho, travessa Piacatu, rua Plácido Ivo de Mello, viela Pocinhos, rua Porteiras, rua Potengi, viela Quatro, rua Regiani, avenida Régis, viela Santo Ângelo, rua Sgt. da Aero. Ariovaldo T. B. das Neves, avenida Sgt. da Aero. Damião Lins de Vasconcelos, rua Sgt. da Aeronáutica Flávio Diniz Ferreira, rua Sgt. da Aeronáutica Furtuna R. de Matos, rua Sgt. da Aeronáutica José Pereira Alves, rua Sgt. da Aeronáutica Plínio J. da Cunha, avenida Sgt. da Aeronáutica Teruo Asaeda, rua 2°-Tenente Naylor Correia de M. Mendes, rua 2°Tenente-Aviador Aly C. de Paula, rua 2°-Tenente-Aviador Ary Pereira de Lima, rua 2°-T.-Aviador Geraldo C. Figueiredo, rua 2°-Tenente-Aviador Mário Luiz Figueiroa, rua 2°-Tenente-Aviador Napoleão R. Borges, viela Seis, viela Sete, viela Sirinhaém, viela Solânea, rua São João da Serra, viela São Leopoldo, rua São Luiz Gonzaga, rua Tenente-Aviador Genaro M. do Nasc., viela Três, viela Tupancirata, rua Umari, rua Valdemiro Timante, rua Vargem Grande, rua Vinte e Quatro de Julho, rua Várzea Alegre, viela Várzea, praça do Sul, avenida Plínio F. Gonçalves, rua Segundo-Tenente-Aviador Roberto Alvarenga.