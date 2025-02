0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 11:04:54

Fenômeno climático atípico promete temperaturas elevadas até o início do outono; especialistas alertam para impactos na saúde e no meio ambiente.

Onda de Calor Ganha Força e Será Atipicamente Longa, Invadindo Março de 2025

Uma onda de calor atípica e intensa está ganhando força em 2025 e, segundo especialistas, deve se estender até o mês de março, invadindo o início do outono. O fenômeno, que já vem causando temperaturas elevadas em diversas regiões do país, preocupa autoridades e população devido aos seus impactos na saúde, na agricultura e no meio ambiente.

De acordo com meteorologistas, essa onda de calor é resultado de uma combinação de fatores, incluindo mudanças climáticas globais e padrões atmosféricos incomuns. As temperaturas têm ficado consistentemente acima da média histórica, com termômetros marcando até 5°C a mais do que o esperado para esta época do ano.

“Esse é um fenômeno atípico e preocupante. Normalmente, as ondas de calor são mais curtas, mas desta vez estamos observando uma persistência que pode se estender por várias semanas”, explicou um especialista em climatologia.

Impactos na Saúde e no Meio Ambiente

As altas temperaturas trazem riscos significativos para a saúde, especialmente para idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Desidratação, insolação e exaustão térmica são alguns dos problemas mais comuns durante períodos de calor intenso. Além disso, a qualidade do ar pode piorar, agravando condições respiratórias.

No meio ambiente, a onda de calor pode afetar ecossistemas, aumentar o risco de incêndios florestais e impactar a agricultura, com perdas nas lavouras e redução na disponibilidade de água.

Recomendações para Enfrentar o Calor

Autoridades de saúde recomendam que a população adote medidas preventivas, como:

Beber água regularmente;

Evitar exposição ao sol entre 10h e 16h;

Usar roupas leves e protetor solar;

Manter ambientes ventilados ou com ar-condicionado.

Enquanto isso, os meteorologistas continuam monitorando a situação e alertam para a possibilidade de recordes de temperatura serem quebrados nos próximos dias.

Para mais informações sobre a onda de calor e dicas de prevenção, acompanhe nossas notícias.