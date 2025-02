0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 17:22:18

“Onda de calor atinge 5 estados; previsão é de altas temperaturas até o fim de semana”

Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná sofrem com calor intenso. Em SP, máximas podem chegar a 38°C até quarta-feira (19).

Onda de calor afeta 5 estados brasileiros, com temperaturas de até 38°C em São Paulo. Inmet prevê que calor intenso permaneça até o fim de semana.

“Onda de calor atinge 5 estados; previsão é de altas temperaturas até o fim de semana”

Onda de calor atinge 5 estados; previsão é de altas temperaturas até o fim de semana

Uma nova onda de calor está afetando principalmente os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná desde esta segunda-feira (17). As altas temperaturas têm causado desconforto e preocupação na população, que aguarda o fim desse período de calor intenso.

Previsão do Inmet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda de calor deve permanecer ativa até, pelo menos, o próximo final de semana. No estado de São Paulo, a Defesa Civil prevê que as temperaturas elevadas continuem até quarta-feira (19), com máximas de 38°C em alguns municípios.

Estados mais afetados

São Paulo: Máximas de 38°C até quarta-feira (19).

Mato Grosso do Sul: Calor intenso com sensação térmica acima de 40°C.

Minas Gerais: Temperaturas elevadas em regiões como o Triângulo Mineiro.

Santa Catarina e Paraná: Calor acima da média para o período.

Impactos na população

As altas temperaturas têm causado desconforto térmico, aumento no consumo de energia elétrica e riscos à saúde, especialmente para idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. A Defesa Civil recomenda:

Hidratação constante: Beber água regularmente.

Evitar exposição ao sol: Principalmente entre 10h e 16h.

Uso de roupas leves: Preferir tecidos claros e frescos.Ambientes ventilados: Utilizar ventiladores ou ar-condicionado.

Quando o calor vai diminuir?

Enquanto o Inmet prevê que a onda de calor continue até o fim de semana, a Defesa Civil de São Paulo acredita que as temperaturas comecem a cair a partir de quinta-feira (20). No entanto, a sensação de abafamento pode persistir em algumas regiões.

Próximos passos

As autoridades continuam monitorando as condições climáticas e emitem alertas para a população. Enquanto isso, é fundamental seguir as recomendações de segurança para evitar problemas de saúde relacionados ao calor.