Mutirão de estágios mobiliza mais de 1,5 mil jovens no Adamastor

Com um total de 1.526 jovens inscritos, a Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta segunda-feira (17) o Mutirão +Estágios, que disponibilizou mais de 1.500 vagas remuneradas em diversas áreas para estudantes entre 16 e 29 anos do ensino médio, técnico ou superior no Adamastor, no Macedo. O prefeito Lucas Sanches, acompanhado do vice-prefeito Thiago Surfista e do secretário de Direitos Humanos, Felipe Marques de Mendonça, prestigiou o evento.

“Volto no tempo quando olho cada um de vocês e vejo quando consegui meu estágio. Na época cursava faculdade e me cadastrei em uma agência. Entretanto, não fui nem sequer encaminhado para a entrevista. Depois de uns dias vi que a vaga ainda existia, procurei no Google o endereço da empresa e fui até ela. Lá contei o que aconteceu e me perguntaram se seu sabia lidar com um software de desenho de projetos, o AutoCAD. Eu não sabia, mas pedi um prazo de dez dias. Fui aprender na faculdade e retornei lá dez dias depois sabendo usá-lo”, contou Lucas.

A oportunidade de ingresso em uma carreira profissional, segundo o prefeito, pode aparecer e o jovem pode não estar totalmente habilitado. “O estudante pode não ter as ferramentas todas, mas se prepare, corra atrás e busque sua colocação”, finalizou o chefe do Executivo.

O vice-prefeito também destacou que aos 14 anos foi aluno do Senai. “A instituição abriu as portas na minha vida. Portanto, abracem a chance de estágio com toda a força. Este projeto é um canal aberto para gerar oportunidades à juventude”, afirmou Thiago Surfista.

Já o subsecretário Joas Rodrigues de Melo adiantou que o projeto +Estágios será bimestral. “Vamos fazer o mutirão de estágios em bairros diferentes a cada dois meses para atender estudantes de todas as regiões da cidade. Os jovens não devem desistir de seus sonhos e objetivos. Basta ter foco, acreditar em si mesmo e ter determinação”, disse Joas, que parabenizou os jovens por participarem do projeto em plena segunda-feira.

A iniciativa da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, teve a parceria das empresas Nube, Super Estágios, Belottis Estágios, Brilho Próprio Estágios, CIEE, Conecta, Ellenco Estágios e Inter Estágios.

Candidatos encaminhados

A universitária Naomi Mendes, de 20 anos, cursa o 4º semestre de administração. “Ter as empresas de estágio todas juntas num mesmo local facilita e agiliza bastante. Busco o estágio para adquirir mais conhecimento e para colocar em prática o que estou aprendendo na faculdade”, disse a jovem moradora do Pimentas e que obteve no local dois encaminhamentos para entrevistas em empresas contratantes.

Por sua vez, Otávio Janelli, de 20 anos, obteve três encaminhamentos para entrevistas. “Achei o +Estágios perfeito, maravilhoso por concentrar tudo aqui. Isto foi o que me animou a vir”, revelou o aluno do 5º semestre de comunicação, que vive no Macedo.