Merenda Feliz: Confira o Cronograma Completo de Entrega dos Kits em Guarulhos
Prefeitura de Guarulhos divulgou o cronograma completo de entrega dos kits de alimentos do programa Merenda Feliz. Confira as escolas que já estão entregando os kits e garanta a alimentação dos seus filhos durante as férias.
Cronograma de entrega de kits de alimentação
-Escolas em que os kits já estão disponíveis para retirada
ABIS – UNIDADE I
ADONAI – UNIDADE II
ALFREDO CARIA DE CARVALHO
AMAA ÁGUA AZUL – UNIDADE II
ANALIA FRANCO – UNIDADE I
ANALIA FRANCO – UNIDADE III
ANALIA FRANCO – UNIDADE II
ANCORA DE GUARULHOS
APAE – UNIDADE I
APAE – UNIDADE II
BIQUINHA CABUÇU – UNIDADE II
BOM PASTOR
BRASIL VIVO
CAVALCANTE – UNIDADE I
CAVALCANTE – UNIDADE II
CIDA POPPI – UNIDADE I
CIDA POPPI – UNIDADE II
CIDA POPPI – UNIDADE III
CONECTADOS – UNIDADE II
DIAS & MARTINS
EPG ALFREDO VOLPI
EPG ALVARES DE AZEVEDO
EPG AMADEU PEREIRA LIMA
EPG AMADOR BUENO
EPG ANITA MALFATTI
EPG ANSELMO DUARTE
EPG ANTONIO GONÇALVES DIAS
EPG ANTONIO HOUAISS
EPG BARBARA ANDRADE TENORIO DE LIMA
EPG BARBARA CRISTINA
EPG BENEDITO VICENTE DE OLIVEIRA
EPG BRAGUINHA
EPG CARLOS FRANCHIN, VEREADOR
EPG CARMEN MIRANDA
EPG CAROLINA MARIA DE JESUS
EPG CASIMIRO DE ABREU
EPG CASSIANO RICARDO
EPG CERQUEIRA CESAR
EPG CESAR LATTES
EPG CHICO MENDES
EPG CHIQUINHA GONZAGA
EPG CORA CORALINA
EPG CRISPINIANO SOARES
EPG DA EMILIA
EPG D’ALMEIDA BARBOSA
EPG DARCY RIBEIRO
EPG DEUCELIA ADEGAS PERA, PROFESSORA
EPG DJANIRA DA MOTA E SILVA
EPG DOLORES GILABEL HERNANDES POMPEO
EPG DORIVAL CAYMMI
EPG EDSON ALVES DA COSTA, DOUTOR
EPG EDSON ANTONIO ALBERTON – PROFESSOR ALBERT
EPG ELIS REGINA
EPG EUGENIO CELESTE FILHO
EPG EVANIRA VIEIRA ROMAO
EPG FAUSTINO RAMALHO, VEREADOR
EPG FELICIO MARCONDES
EPG FRANCISCO ANTUNES FILHO
EPG GABRIEL JOSE ANTONIO, CAPITAO
EPG GABRIELA MISTRAL
EPG GIANFRANCESCO GUARNIERI
EPG GISELI LAZARINI DA SILVA PORTELA
EPG GLORINHA PIMENTEL
EPG GONZAGUINHA
EPG GRACILIANO RAMOS
EPG GRACIRA MARCHESI TRAMA, PROFESSORA
EPG HAMILTON FELIX DE SOUZA
EPG HEITOR MAURICIO DE OLIVEIRA, DOUTOR
EPG HELENA ANTIPOFF
EPG HERALDO EVANS
EPG HERBERT DE SOUZA – BETINHO
EPG INEZ RIZZATTO RODRIGUES
EPG IONE GONÇALVES DE OLIVEIRA DE CONTI, PROFES
EPG IZOLINA ALVES DAVID
EPG JEAN PIAGET
EPG JOAO ALVARES, PADRE
EPG JOAO BALBINO FILHO
EPG JOAO GUIMARAES ROSA
EPG JORGE AMADO
EPG JORGE MOTA DE OLIVEIRA
EPG JOSAFA TITO FIGUEIREDO
EPG JOSE CARLOS DA SILVA, PROFESSOR
EPG JOSE JORGE PEREIRA
EPG JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA, DOUTOR
EPG LINO FERREIRA DE OLIVEIRA
EPG LUIZA DO NASCIMENTO OTERO
EPG MANOEL DE PAIVA, PADRE
EPG MANUEL BANDEIRA
EPG MARFILHA BELLOTI GONÇALVES
EPG MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇAO
EPG MARIAZINHA REZENDE FUSARI
EPG MARIO QUINTANA
EPG MARTINS PENA
EPG MAURO ROLDAO NETO
EPG MILTON ALMEIDA DOS SANTOS
EPG MILTON LUIZ ZILLER, PROFESSOR
EPG MONTEIRO LOBATO
EPG MOREIRA MATOS
EPG NADJA MARIA SEABRA SANTOS, PROFESSORA
EPG NAZIRA ABBUD ZANARDI
EPG NELSON DE ANDRADE
EPG NISE DA SILVEIRA
EPG NOEL ROSA
EPG OFELIA ECHEVERRI LOPES, IRMA
EPG OLAVO BILAC
EPG OTOYA SATO
EPG PATRICIA GALVAO – PAGU
EPG PEDRINHO E NARIZINHO
EPG PERSEU ABRAMO
EPG PIXINGUINHA
EPG PROCOPIO FERREIRA
EPG RAUL CORTEZ
EPG ROGERIO DAMIAO DE FREITAS
EPG RUBEM ALVES
EPG SEBASTIAO LUIZ DA FONSECA, PASTOR
EPG SELMA COLALILLO MARQUES
EPG SILVIA DE CASSIA MATIAS, PROFESSORA
EPG SIQUEIRA BUENO
EPG SITIO DO PICA-PAU AMARELO
EPG SVAA EVANS, VEREADOR
EPG TARSILA DO AMARAL
EPG TIA NASTACIA
EPG TIZUKO SAKAMOTO
EPG UNDINA CAPELLARI NUNES, MISSIONARIA
EPG VICENTE FERREIRA SILVEIRA, DOUTOR
EPG VISCONDE DE SABUGOSA
EPG WALTER EFIGENIO
ABECAM,
EPG WILSON PEREIRA DA SILVA, PROFESSOR
EPG YUJE HIRATA
EPG ZELIA GATTAI
EPG ZILDA FURINI FANGANIELLO
EPG ZULMA CASTANHEIRA DE OLIVEIRA, PROFESSORA
EPG ZUZU ANGEL
FLORESCER – UNIDADE I
FORÇA E VIDA
GIRASSOL – UNIDADE III
GIRASSOL – UNIDADE IV
GUADALUPE – UNIDADE I
GUADALUPE – UNIDADE II
GUADALUPE – UNIDADE III
IAC – UNIDADE I
IAC – UNIDADE II
ICVV (ANTIGO BEZERRA DE MENEZES)
IECE – UNIDADE I
IECE – UNIDADE II
IGEVE – UNIDADE I
IGEVE – UNIDADE II
IRMA ELEONORA
JARDIM TESTAI – UNIDADE I
JARDIM TESTAI – UNIDADE II
JOANA D’ARC
JOSE PIRES – UNIDADE I
LUIZ CARLOS LEITE
MARIA SANTANA – UNIDADE I
MARIA SANTANA – UNIDADE II
MARIA SANTANA – UNIDADE III
MISAEL CARDOSO
NOSSA SENHORA DAS DORES
NOSSA SENHORA DE FATIMA
NOSSA SENHORA DE LOURDES
NOVO RECREIO – UNIDADE I
NOVO RECREIO – UNIDADE III
NOVO RECREIO – UNIDADE IV
NÚCLEO BATUÍRA – UNIDADE I
NÚCLEO BATUÍRA – UNIDADE II
PAZ E ESPERANÇA – UNIDADE I
PIPAS – UNIDADE I
PIPAS – UNIDADE II
PORTELINHA
PORTELINHA – UNIDADE II
RAIOS DE SOL BRILHANTE – UNIDADE I
SANTA FRANCISCA
SANTA ROSALIA
SÃO FRANCISCO – UNIDADE II
SÃO FRANCISCO – UNIDADE I
SÃO FRANCISCO – UNIDADE III
SAO FRUTUOSO
SAO GERALDO
SAO JOAO BATISTA – UNIDADE III
SAO JOAO BATISTA – UNIDADE V
SAO PEDRO APOSTOLO
SEMEANDO PARA O FUTURO
TARSILA DO AMARAL
VILA IZILDINHA
VILA IZILDINHA – UNIDADE II
– Escolas em que os kits poderão ser retirados a partir do dia 21 de janeiro
EPG ANTONIO APARECIDO MAGALHAES, VEREADOR
EPG ASSIS FERREIRA
EPG DALVA MARINA RONCHI MINGOSSI, PROFESSORA
JOSE PIRES – UNIDADE II
ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO – SE
SOL ENCANTADO – UNIDADE II
EPG ALVARO MESQUITA
LONAN – UNIDADE II
EPG GILMAR LOPES, VEREADOR
OLHANDO POR NÓS – UNIDADE II
EPG MARIA ISABEL DE ASSIS
EPG MARIO LAGO
EPG RACHEL DE QUEIROZ
EPG VIRGILINA SERRA DE ZOPPI
EPG SÃO DOMINGOS
NOVO RECREIO – UNIDADE V
PARQUE MIKAIL
PARQUE SANTOS DUMONT – UNIDADE I
PARQUE SANTOS DUMONT – UNIDADE II
PROJETAR – UNIDADE I
PAZ E ESPERANÇA – UNIDADE II
SEMENTES DO FUTURO
APAIXONADA POR PESSOAS “AGAPE”
EPG ARISTIDES CASTELO HANSSEN
EPG CANDIDO PORTINARI
EPG CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
EPG DONA BENTA
EPG ERICO VERISSIMO
BOTA FOGO
EPG EUCLIDES DA CUNHA
EPG GIOVANI ANGELINI
EPG MACHADO DE ASSIS
EPG MANOEL BOMFIM
EPG MARLENE APARECIDA DE CARVALHO MARTINS, PROFESSORA
EPG PAULO AUTRAN
FLORESCER – UNIDADE II
EPG PAULO FREIRE
EPG PEDRO GERALDO BARBOSA, PROFESSOR
EPG PERACIO GRILLI, PASTOR
EPG TOM JOBIM
LONAN – UNIDADE I
MOVIMENTO SOLIDÁRIO (AMOS)
PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE (ANTIGO NOVA VIDA)
OLHANDO POR NÓS – UNIDADE I
SAO JOAO BATISTA – UNIDADE II
ADONAI – UNIDADE III
SOL ENCANTADO – UNIDADE I
RAIOS DE SOL BRILHANTE – UNIDADE II
LUZ DE UM NOVO MUNDO
AMAA ÁGUA AZUL – UNIDADE IV
AMAA ÁGUA AZUL – UNIDADE I
BAMBI ÁGUA AZUL – UNIDADE I
CONECTADOS – UNIDADE I
EPG AMELIA DUARTE DA SILVA
EPG CASTRO ALVES
EPG CELSO FURTADO
EPG CLEMENTINA DE JESUS
EPG EDSON NUNES MALECKA, PROFESSOR
EPG JOCYMARA DE FALCHI JORGE
EPG MANOEL REZENDE DA SILVA
EPG MARIA FIRMINA DOS REIS
EPG MONICA APARECIDA MOREDO
EPG NICOLINA BISPO
EPG TERESINHA MIAN ALVES, PROFESSORA
EPG TIA CARMELA
EPG VINICIUS DE MORAIS
EPG ZUMBI DOS PALMARES
JESUS MENINO – UNIDADE II
NÚCLEO BATUÍRA – UNIDADE III
ADONAI – UNIDADE I
EPG ANISIO TEIXEIRA
EPG DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR
EPG JEANETE BEAUCHAMP, PROFESSORA
EPG SOPHIA FANTAZZINI CECCHINATO
BAMBI ÁGUA AZUL – UNIDADE II
GIRASSOL – UNIDADE II
NÚCLEO BATUÍRA – UNIDADE IV
PARQUE JUREMA – UNIDADE II
SAO JOAO BATISTA – UNIDADE IV
EPG ALMIR NOGUEIRA, DOUTOR
PROJETAR – UNIDADE II
PARQUE JUREMA – UNIDADE III
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