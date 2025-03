Mais de 300 pessoas participam da celebração oficial do Dia da Mulher no Adamastor

Um público de 310 pessoas, formado majoritariamente por assistidas pelas cinco Casas da Mulher Clara Maria, lotou o Salão de Artes do Adamastor nesta quinta-feira (13) durante a cerimônia oficial do Dia Internacional da Mulher, com o tema “Da visibilidade à realização: o protagonismo das mulheres”. Promovido pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, o evento contou com as participações do prefeito Lucas Sanches, do vice-prefeito Thiago Surfista e da subsecretária Vanessa de Jesus, entre outras autoridades.

“Todos os dias são dias da mulher. Nossa gestão tem olhar sensível e humanizado às mulheres. Estamos trabalhando para resgatar pouco a pouco os cursos na Casa da Mulher e revitalizar esses equipamentos, que oferecem serviços importantes às mulheres. Nossa primeira missão é arrumar e fazer funcionar o que está parado. A mulher tem muita força e esses cursos complementam a renda da família, fazem a mulher se tornar independente e mudam a vida, trazendo também dignidade”, destacou o prefeito.

O chefe do Executivo apresentou também a munícipe Geruza Souza Fabre, que frequenta as aulas de costura e conserto na Casa Clara Maria Vila Galvão e trajava uma saia que confeccionara. “As aulas são maravilhosas. Deram-me noção de como fazer a saia. Pretendo trabalhar com costura porque gosto e preciso sustentar meu filho, que tem transtorno do espectro autista”, revelou a moradora da Vila Galvão, que é viúva.

O tema escolhido foi tratado pela subsecretária Vanessa de Jesus. “Queríamos trazer a marca especial do empoderamento da mulher, da liderança e a possibilidade dela se tornar empreendedora, gerar renda para sua casa e gerenciar seu negócio, e ainda mostrar o trabalho que temos feito de acolhimento e combate à violência doméstica na Casa das Rosas, Margaridas e Betes”, disse.

Vanessa destacou também os cursos de capacitação nas Casas da Mulher Clara Maria. “Estamos fomentando oportunidades para que a mulher seja reinserida no mercado de trabalho. Uma mulher precisa ser completa, com a saúde mental em dia, e com as condições de ter uma vida saudável”.

Já o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Gilson Hélio Jesus dos Santos, destacou a participação da Guarda Civil Municipal na rede de proteção à violência contra a mulher por meio da Patrulha Maria da Penha. “Desde que o programa foi criado, em 2018, foram mais de 20 mil visitas a residências, fiscalizando as medidas protetivas que resultaram em 67 prisões em flagrante. A equipe desenvolve um importante trabalho socorrendo as mulheres agredidas e também promove ações preventivas, como palestras”, disse.

Durante o evento a jornalista e fundadora da Maratona de Negócios, Tatiana Bertolino, discorreu sobre o protagonismo da mulher em ambientes corporativos. “O lugar da mulher é onde ela escolhe estar. Ela deve estar sempre onde se sentir confortável e desafiada”, disse a palestrante.

