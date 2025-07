Kits da Corrida e Caminhada do Batom começam a ser entregues nesta quinta-feira1

As mulheres inscritas na 23ª Corrida e Caminhada do Batom já podem retirar seus kits a partir desta quinta-feira (27), mediante a apresentação de um documento com foto e CPF, no Barbosa Supermercados – loja Bosque Maia, localizado na avenida Tiradentes, 1.558, Macedo.

Para a retirada por terceiros será necessário apresentar uma cópia do documento do inscrito acompanhada do original de quem for fazer a retirada.

Vale lembrar que é preciso doar 1 kg de alimento não perecível no momento da retirada do kit. As entregas serão realizadas até sábado (29), sempre das 10h às 19h. A não retirada do kit implica a perda do direito a retirar posteriormente.

Sobre o evento

A 23ª Corrida e Caminhada do Batom acontece no domingo (30) no Bosque Maia, localizado na avenida Paulo Faccini, s/n°. A corrida terá início às 7h35 e a caminhada sairá às 7h40.

O local contará com uma arena para o evento com tendas dos patrocinadores, guarda-volumes, tenda do kit atleta (medalhas / frutas / hidratação), palco, som e banheiros químicos.

Vias interditadas

3h: Fechamento da avenida Paulo Faccini x rua Delezinho de Almeida Franco

6h: Fechamento da avenida Tiradentes x avenida Salgado Filho

6h: Fechamento da avenida Paulo Faccini x avenida Tiradentes

6h: Fechamento da avenida Dr. Renato de Andrade Maia x avenida Para João XXIII

6h30: Fechamento de todo o trecho da prova

11h: Via totalmente liberada